Un gatito en una silla de ruedas de cartón conquista al mundo

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Un gatito en una silla de ruedas de cartón conquista al mundo

Nació con un problema congénito de movilidad la conmovedora historia del gatito llamado Gelato no dejó indiferentes a millones de personas en las redes sociales. Finalmente, recibió una nueva silla de ruedas fabricada especialmente con una impresora 3D.

Según el refugio Cincinnati Animal CARE, al principio Gelato no podía caminar por sí solo y ninguna de las sillas de ruedas disponibles se ajustaba a él. Por eso, la técnica veterinaria jefe Mellory Smith le construyó una silla temporal con cartón, una regla, ruedas de juguete Hot Wheels y cinta adhesiva.

Las fotos de este invento tan inusual se difundieron rápidamente en las redes sociales y llamaron la atención de miles de usuarios. Poco después, gracias a las donaciones, Gelato recibió como regalo una nueva silla de ruedas fabricada a medida con una impresora 3D.

Un pequeño gatito se desplaza con ayuda de un dispositivo improvisado y mira a la cámara.

El personal del refugio destacó que este resultado fue posible precisamente gracias al apoyo de los usuarios de las redes sociales. Ahora Gelato se mueve con mucha más libertad gracias a su nueva silla de ruedas.

Según los responsables, esta historia demostró una vez más que la compasión y los esfuerzos conjuntos pueden cambiar la vida incluso del animal que se encuentre en la situación más difícil.

GelatoCincinnati Animal CAREMallory SmithHot Wheels
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Kamola Shuhratova
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