En San Luis, el show de Sindarov: vence a Caruana y sube al 2.º puesto

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En San Luis, el show de Sindarov: vence a Caruana y sube al 2.º puesto

En San Luis, Estados Unidos, comenzaron las partidas de blitz de la siguiente etapa de la prestigiosa serie Grand Chess Tour, con un fondo de premios de 200.000 dólares. Entre los 10 mejores grandes maestros del mundo, nuestro compatriota Javohir Sindarov también lucha con serias opciones por la victoria.

En la cuarta jornada del torneo, los ajedrecistas disputaron las primeras nueve rondas de blitz, es decir, ajedrez rápido.

Gran comienzo de Sindarov: derrota a Caruana y Domínguez

El joven gran maestro uzbeko completó una primera jornada de blitz excepcional. Javohir solo perdió ante el neerlandés Jorden van Foreest, pero sumó puntos importantes en todas las demás partidas.

Nuestro compatriota derrotó a gigantes del ajedrez mundial como Fabiano Caruana, Awonder Liang y Leinier Domínguez. Aun así, firmó tablas en sus intensas partidas contra Levon Aronian, Anish Giri, Vincent Keymer, Rameshbabu Praggnanandhaa y Wesley So.

En San Luis, el show de Sindarov: vence a Caruana y sube al 2.º puesto

Situación en la clasificación: ¡Sindarov entre los líderes!

Según la puntuación total combinada de las partidas rápidas y de blitz, el top 4 queda actualmente así:

  1. Rameshbabu Praggnanandhaa (India) — 18 puntos

  2. Javohir Sindarov (Uzbekistán) — 16,5 puntos

  3. Wesley So (Estados Unidos) — 15 puntos

  4. Levon Aronian (Estados Unidos) — 14,5 puntos

En San Luis, el show de Sindarov: vence a Caruana y sube al 2.º puesto

Partidas decisivas hoy: ¡Javohir luchará por el título!

Hoy se disputarán las nueve últimas partidas de blitz y se determinará el campeón absoluto del torneo de rápidas y blitz.

Javohir Sindarov comenzará la segunda jornada de blitz precisamente con blancas contra Levon Aronian Las partidas comenzarán a las 22:00 hora de Taskent.

Lista completa de participantes del torneo: Javohir Sindarov (Uzbekistán), Fabiano Caruana, Levon Aronian, Wesley So, Leinier Domínguez, Awonder Liang (todos de Estados Unidos), Vincent Keymer (Alemania), Anish Giri, Jorden van Foreest (Países Bajos) y Rameshbabu Praggnanandhaa (India).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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