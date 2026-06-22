Dos récords históricos para Fayzullayev y la « broma » de un antiguo compañero

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Dos récords históricos para Fayzullayev y la « broma » de un antiguo compañero

El partido de la primera jornada de la selección nacional de Uzbekistán contra Colombia en la Copa del Mundo 2026 ha abierto una nueva página en la historia del fútbol uzbeko. El delantero de 22 años Abbosbek Fayzullayev es reconocido como uno de los protagonistas de este encuentro histórico.

Al anotar en la portería contraria, Fayzullayev alcanzó dos logros inmensos y grabó su nombre en la historia.

En primer lugar, Abbosbek Fayzullayev se convirtió en el primer futbolista uzbeko en lograr marcar un gol en la fase final de una Copa del Mundo.

En segundo lugar, Abbos estableció un récord mundial peculiar. Con una estatura de 167 centímetros, el futbolista quedó registrado como el autor del gol de cabeza más bajo de la historia de las Copas del Mundo en el siglo XXI.

Tras este gol histórico y los récords, Matvey Lukin, defensa del CSKA Moscú y antiguo compañero de Abbosbek, habló sobre su comunicación con él.

Matvey Lukin destacó que en Rusia siguen apoyando activamente a Fayzullayev y que están muy felices por su éxito.

"Este es el primer gol de la selección de Uzbekistán en los Mundiales. Escribimos después del partido y me envió un video donde se le veía muy satisfecho y feliz", dijo Lukin.

El futbolista ruso no olvidó dar un consejo amistoso y una advertencia humorística a su antiguo compañero antes de los próximos encuentros.

"Le dije que aún tiene partidos importantes por delante y que no debe perder la concentración. De lo contrario, te nublarás, bromeé", añadió el defensa.

Sin embargo, Matvey Lukin valoró positivamente las cualidades humanas de Abbosbek, destacando que es muy trabajador y que está muy lejos de padecer la «enfermedad de la estrella».

Abbosbek FayzullayevMatvey LukinCSKA MoscúUzbekistánColombia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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