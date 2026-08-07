El Parma está a punto de fichar a David Romero

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El Parma está a punto de fichar a David Romero

El Parma italiano continúa activo en el mercado de fichajes y está cerca de reforzar aún más su línea ofensiva. Según Sky Sport, el equipo ha alcanzado la fase final de las negociaciones para fichar al talentoso delantero David Romero, que juega en el campeonato argentino. Se espera que este traspaso también influya en otros movimientos del club, incluido el futuro de Mateo Pellegrino. Goal.com informa de ello.

Tras la llegada de El Bilal Touré, la directiva del Parma pretende incorporar a su ataque a otro joven jugador con gran proyección. El fichaje de David Romero, delantero centro argentino nacido en 2003 y jugador del Tigre, está prácticamente cerrado. El propio futbolista se despidió recientemente de los aficionados del club, una señal de que su traslado a Italia es inminente.

Las estadísticas de Romero y los planes del Parma

David Romero logró destacar durante la temporada finalizada. En la Primera División argentina y la Copa Sudamericana disputó un total de 17 partidos, marcó 10 goles y dio 2 asistencias. Precisamente su regularidad y eficacia llamaron la atención del Parma. El club decidió incorporar a este joven jugador preparado como una inversión de futuro.

Sin embargo, la llegada de Romero también afectará directamente a la situación de Mateo Pellegrino, el otro delantero del club, en el mercado de fichajes. Pellegrino, otro atacante argentino nacido en 2001, está despertando el interés de numerosos clubes tanto en Italia como en el extranjero. Entre sus pretendientes destacan especialmente la Fiorentina y la Juventus.

El interés de la Fiorentina y la Juventus

Según Sky Sport, la Fiorentina estaría dispuesta a estudiar el fichaje de Pellegrino si recibe una buena oferta por Moise Kean. El club de Florencia considera al joven argentino un candidato adecuado para mantener la competencia en su línea ofensiva.

Por su parte, la Juventus también sigue de cerca los movimientos de Pellegrino. Sin embargo, el club turinés necesita reducir primero el número de jugadores en su ataque antes de dar pasos concretos. Actualmente, Jonathan David aparece como el principal candidato a salir de la Juventus. Aun así, ni el club ni los representantes del futbolista han recibido por ahora ofertas satisfactorias.

Si el gigante turinés logra vender a uno de sus jugadores, podría activarse de inmediato en el mercado y entrar en la lucha por Pellegrino. Mientras tanto, el Parma intenta resolver todos los asuntos cuanto antes. El club planea formar una línea ofensiva completamente preparada bajo las órdenes de su entrenador antes del comienzo de la nueva temporada, y se espera que David Romero vista pronto la camiseta amarilla y azul.

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