El FC Barcelona cancela su amistoso en Marruecos por motivos de seguridad

El club español FC Barcelona afronta serios problemas durante su concentración de pretemporada. El conjunto catalán canceló oficialmente el partido amistoso previsto en Tánger, Marruecos, contra el IR Tanger, debido a la situación de seguridad y al agravamiento del contexto sociopolítico. El club lo anunció en su página web oficial. Goal.com informa de ello.

Según Goal.com, los campeones de España decidieron no viajar a Marruecos debido a la grave crisis migratoria en el enclave de Ceuta. Ambos equipos debían enfrentarse el 15 de agosto. Sin embargo, la compleja situación social y política de la zona obligó a los dirigentes del club a cancelar el encuentro. Según las últimas informaciones, decenas de miles de personas intentan cruzar la frontera marroquí para llegar a Ceuta.

Medidas de seguridad y víctimas

Juan Jesús Vivas, dirigente de Ceuta, declaró ante el Parlamento Europeo que entre 3.000 y 5.000 migrantes permanecían en el enclave. Expresó su profundo pesar por la tragedia que causó la muerte de 100 personas durante un intento de cruzar la frontera por mar. Estos trágicos acontecimientos y las tensiones derivadas también pusieron en duda que el partido pudiera celebrarse con seguridad.

La cancelación de este encuentro supuso un duro golpe para el plan de preparación del cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick. El viaje a Marruecos estaba considerado una etapa importante para mejorar los minutos de los jugadores del primer equipo y encontrar el ritmo colectivo. Sin embargo, se convirtió en el segundo partido importante eliminado del calendario de verano del club catalán.

La pretemporada, alterada

El FC Barcelona continúa actualmente con su preparación para la próxima temporada. El equipo había iniciado sus amistosos de verano con una contundente victoria por 4-1 sobre CE Europa. Después, empató 2-2 con Birmingham City y perdió en la tanda de penaltis.

La cancelación del encuentro en Marruecos se suma a la suspensión de un partido previsto anteriormente contra Preston North End. Durante la concentración en el Reino Unido, el 3 de agosto debía disputarse a puerta cerrada un encuentro contra el club del Championship. Sin embargo, ese partido también fue cancelado porque el equipo inglés no contaba con suficientes jugadores del primer equipo.

El club inglés no quiso arriesgarse con una plantilla limitada. Tras la cancelación del partido, el cuerpo técnico del FC Barcelona tuvo que organizar un encuentro de preparación entre sus propios jugadores suplentes para cubrir ese vacío.