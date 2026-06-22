Mundial 2026: Uruguay — Cabo Verde 2:2 (ver los goles)
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El encuentro entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, terminó en un empate 2-2.
El centrocampista de Cabo Verde, Kevin Lenini, abrió el marcador en el minuto 21.
Los uruguayos remontaron al final de la primera parte: Maximiliano Araujo empató en el minuto 44 y Agustín Canobbio puso el 2-1 en el minuto 45+6.
Sin embargo, Cabo Verde no se rindió. En la segunda mitad, Elio Varela, saliendo desde el banquillo, marcó en el minuto 61 para sellar el resultado final 2-2.
Mundial 2026. 2ª jornada
Uruguay — Cabo Verde 2:2
Goles: Lenini 21' (0:1), Araujo 44' (1:1), Canobbio 45+6' (2:1), Varela 61' (2:2)
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