Mundial 2026: Uruguay — Cabo Verde 2:2 (ver los goles)

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Mundial 2026: Uruguay — Cabo Verde 2:2 (ver los goles)

El encuentro entre Uruguay y Cabo Verde, correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, terminó en un empate 2-2.

El centrocampista de Cabo Verde, Kevin Lenini, abrió el marcador en el minuto 21.

Los uruguayos remontaron al final de la primera parte: Maximiliano Araujo empató en el minuto 44 y Agustín Canobbio puso el 2-1 en el minuto 45+6.

Sin embargo, Cabo Verde no se rindió. En la segunda mitad, Elio Varela, saliendo desde el banquillo, marcó en el minuto 61 para sellar el resultado final 2-2.

Mundial 2026. 2ª jornada

Uruguay — Cabo Verde 2:2

Goles: Lenini 21' (0:1), Araujo 44' (1:1), Canobbio 45+6' (2:1), Varela 61' (2:2)

UruguayCabo VerdeMaximiliano AraújoAgustín CanobbioHélio Varela
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Shuhrat Razzakov
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