El Liverpool ficha a Ronald Araujo para reforzar su defensa

El Liverpool, uno de los líderes de la Premier League, ha reforzado significativamente su plantilla con el fin de solucionar sus graves problemas en la línea defensiva. Según Goal.com, el defensa central uruguayo de 27 años Ronald Araujo se ha unido al club de Merseyside en calidad de cedido hasta final de temporada. Así lo informa Goal.com informa .

Este fichaje era una necesidad imperiosa para el entrenador principal del equipo, Andoni Iraola, en un momento en el que se encontraba acosado por lesiones y decisiones difíciles. En las últimas semanas, la defensa del Liverpool había sufrido una escasez de efectivos, sometiendo a una dura prueba a la zaga del equipo.

Escasez de efectivos en defensa y un nuevo reto

La crisis en el club se había agravado debido a la marcha de Ibrahima Konaté al Real Madrid y a que Jerémy Jacquet, fichado en el mercado estival, aún no se había recuperado totalmente. Como resultado, el cuerpo técnico, obligado a depender de jugadores jóvenes y sin experiencia, buscó una salida en el mercado de fichajes.

Según los términos del acuerdo, el Liverpool no paga tasa de cesión, pero ha asumido el pago íntegro de la ficha del jugador. Asimismo, el contrato incluye una opción de compra definitiva del defensa al término de la temporada por unos 47,14 millones de libras esterlinas (55 millones de euros).

Las impresiones de Ronald Araujo

Tras jugar en el Barcelona desde 2018 y disputar más de 200 partidos, el experimentado futbolista lucirá el dorsal número 33 en su nuevo equipo. Al hablar sobre su traspaso, destacó que este paso ha sido la decisión más acertada de su carrera.

En una entrevista concedida a los medios oficiales del club, Araujo declaró: «Tengo muchas ganas de empezar. Estoy muy feliz de llegar a este gran club con tanta historia. Deseo con todas mis fuerzas conocer a mis compañeros, saltar al terreno de juego y ayudar al equipo».

El futbolista tampoco ocultó que su última etapa en España fue un tanto complicada. La temporada pasada, por diversos motivos, incluido un periodo de recuperación física y mental, solo fue titular en 11 encuentros de La Liga.

Ahora se espera que la llegada de este experimentado jugador reduzca la presión sobre los jóvenes e inexpresivos defensas del Liverpool y suponga un factor clave para alcanzar los objetivos del equipo en el campeonato y otras competiciones.