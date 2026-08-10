Aptoide vuelve oficialmente a Google Play en Estados Unidos

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Aptoide vuelve oficialmente a Google Play en Estados Unidos

En Estados Unidos, las tiendas de aplicaciones alternativas y competidoras para el sistema operativo Android han comenzado oficialmente a regresar a la plataforma Google Play. La empresa portuguesa Aptoide se convirtió en el primer distribuidor en aprovechar esta oportunidad. Este cambio importante llega tras la flexibilización de estrictas restricciones destinadas a mejorar la competencia. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, el lunes Aptoide volvió a incluir en Google Play su tienda de aplicaciones especializada en juegos, después de una interrupción de más de diez años. Ahora los usuarios de Estados Unidos pueden instalar directamente un mercado alternativo de aplicaciones Android desde la tienda oficial de Google, un paso importante para la entrada de nuevos competidores en el mercado.

Un giro histórico para la competencia

El mercado independiente de aplicaciones Aptoide es una de las principales plataformas Android fuera de Google Play. Atiende a unos 25 millones de usuarios activos al mes e incluye más de 40 000 aplicaciones. Aunque Estados Unidos ha sido hasta ahora el mayor mercado de Aptoide, la tienda solo podía instalarse en los dispositivos mediante descarga externa (sideloading), lo que limitaba considerablemente su potencial.

Esta situación cambió debido a decisiones judiciales y procesos antimonopolio. En particular, fue decisiva la resolución del juez federal estadounidense James Donato en el caso entre Epic Games y Google. La decisión exige a Google no impedir la instalación de aplicaciones de terceros fuera de Google Play.

Lanzamiento del Play Catalog Access Program

Desde el 22 de junio de este año, Google ofrece a las tiendas de aplicaciones de terceros acceso a su catálogo mediante el Play Catalog Access Program. Esto permite a los competidores utilizar la infraestructura de Google Play, incluido el catálogo de aplicaciones que pueden ofrecer a los usuarios, mientras mantienen su condición de tiendas independientes.

Cabe recordar que en 2020 Epic Games demandó a Google por prácticas anticompetitivas en el ecosistema de aplicaciones Android. En 2023, un jurado falló a favor de Epic y Google perdió posteriormente su recurso de apelación. Después, la empresa anunció que reduciría las comisiones de Google Play y facilitaría a los usuarios la instalación de tiendas alternativas.

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Abror Shuhratov
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