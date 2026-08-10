Cuca confirma una charla especial con Neymar sobre disciplina

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Cuca confirma una charla especial con Neymar sobre disciplina

El entrenador del Santos, Cuca, anunció que mantendrá una reunión especial a puerta cerrada con el capitán Neymar para abordar los persistentes problemas disciplinarios y la acumulación de tarjetas amarillas. La ausencia del experimentado delantero por suspensión contribuyó a la siguiente derrota del equipo y dejó al club en una situación complicada en la clasificación. Goal.com informa .

Según Goal.com, el Santos perdió 2-0 ante el Atlético-PR en un partido disputado en el estadio Vila Belmiro. Tras esta derrota, el histórico club permaneció en la parte baja de la tabla, en zona de peligro. La situación volvió a demostrar hasta qué punto el equipo depende de la creatividad y la presencia sobre el terreno de juego de la antigua estrella del Barcelona y del Paris Saint-Germain en su línea ofensiva.

Problemas disciplinarios y aumento de las tarjetas

Esta temporada, el futbolista de 34 años ha recibido nueve amonestaciones en 19 partidos de todas las competiciones. Como comparación, esta cifra ya supera las ocho tarjetas amarillas que el jugador vio durante toda la temporada 2025. En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador Cuca no ocultó su descontento por el hecho de que su líder tenga que abandonar el campo con tanta frecuencia.

«Sí, por supuesto hablaremos de las tarjetas. Es muy importante que no se pierda partidos tan importantes como el de hoy», declaró Cuca, citado por Goal.com. El técnico subrayó que la ausencia del delantero sobre el terreno de juego afecta seriamente a la capacidad del equipo para convertir sus ocasiones en goles.

Rendimiento en el campo y polémicas fuera de él

A pesar de las dificultades de la temporada, Neymar sigue ofreciendo un alto rendimiento: suma ocho goles y cinco asistencias en 2026. Sin embargo, sus frecuentes tarjetas amarillas y expulsiones amenazan los principales objetivos del Santos esta temporada.

Los problemas disciplinarios no se limitan a las amonestaciones de los árbitros. Recientemente, tras un partido de la Copa de Brasil contra el Remo, Neymar quedó en el centro de una disputa con representantes del club rival. Fue grabado gritándoles a miembros del personal del rival en el túnel y mostrando un comportamiento provocador.

El incidente provocó duras críticas del presidente del Remo, Antonio Carlos Bezerra. En un comunicado, condenó firmemente la conducta de la estrella, que debería servir de ejemplo para las generaciones jóvenes. Estos hechos han aumentado la atención sobre el comportamiento personal de Neymar, mientras atraviesa uno de los últimos años de su brillante carrera.

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