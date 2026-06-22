Primer gol en el Mundial para Messi y Yamal: solo 14 días de diferencia

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Primer gol en el Mundial para Messi y Yamal: solo 14 días de diferencia

Lamine Yamal marcó su primer gol en la Copa del Mundo a los 18 años y 343 días.

Lionel Messi tenía 18 años y 357 días cuando marcó su primer gol en el Mundial. Por lo tanto, Yamal mejoró la marca de la estrella argentina por 14 días.

Estas cifras muestran que Lamine Yamal anotó su primer gol en el Mundial siendo ligeramente más joven que Messi.

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