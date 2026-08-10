Cooler Master inicia la venta de un nuevo adaptador que protege las tarjetas gráficas del sobrecalentamiento y los incendios

Cooler Master, uno de los líderes del mercado de componentes informáticos, ha iniciado oficialmente la comercialización del GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL), diseñado para utilizar tarjetas gráficas modernas de forma segura. Presentado por primera vez en CES 2026, el dispositivo también es mencionado como GPU Guard por algunas fuentes. Según ixbt.com, no se trata de un simple alargador de cable: lo más importante es que incorpora un sofisticado sistema de seguridad de dos niveles para proteger del sobrecalentamiento los componentes costosos de las tarjetas gráficas. Así lo informa Ixbt.com .

Las tarjetas gráficas de última generación utilizan el conector de alimentación 12V-2х6, cuyo diseño particular implica un alto riesgo de no conectarlo completamente. Esta situación suele provocar el sobrecalentamiento de los contactos, que se derritan y el fallo total de la tarjeta gráfica. El nuevo adaptador desarrollado por los especialistas de Cooler Master ofrece una solución importante para prevenir este tipo de incidentes.

Sistema de protección de dos niveles y sus funciones

El mecanismo de protección del nuevo GPU Shield Adapter consta de dos niveles y proporciona mayor tranquilidad al usuario. El primer nivel incluye un sistema de advertencia visual y sonora. Cuando el conector está conectado correctamente y con firmeza, un indicador luminoso especial del dispositivo se enciende en verde. Si se detecta un error o una conexión incompleta, el indicador cambia inmediatamente a rojo y emite una señal sonora para avisar al usuario.

El segundo nivel se basa en una tecnología más avanzada que supervisa continuamente la corriente eléctrica en tiempo real. Si el sistema detecta cualquier anomalía, pico de tensión o desviación peligrosa, el dispositivo interviene de inmediato para proteger la tarjeta gráfica de posibles daños. Esto resulta especialmente importante para los propietarios de tarjetas gráficas NVIDIA de gama alta y otros modelos modernos que requieren mucha potencia.

Precio y disponibilidad geográfica

Por ahora, la venta de este útil dispositivo ha comenzado inicialmente en el mercado chino. El precio local del adaptador de Cooler Master ronda los 50 dólares estadounidenses. Según los expertos, una de sus principales ventajas es que puede utilizarse sin problemas con fuentes de alimentación de cualquier fabricante, no solo con productos de una marca concreta. Se espera que la venta del adaptador llegue próximamente a los mercados de otros países.