Cooler Master inicia la venta de un nuevo adaptador que protege las tarjetas gráficas del sobrecalentamiento y los incendios

·40·Tecnología
Cooler Master inicia la venta de un nuevo adaptador que protege las tarjetas gráficas del sobrecalentamiento y los incendios

Cooler Master, uno de los líderes del mercado de componentes informáticos, ha iniciado oficialmente la comercialización del GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL), diseñado para utilizar tarjetas gráficas modernas de forma segura. Presentado por primera vez en CES 2026, el dispositivo también es mencionado como GPU Guard por algunas fuentes. Según ixbt.com, no se trata de un simple alargador de cable: lo más importante es que incorpora un sofisticado sistema de seguridad de dos niveles para proteger del sobrecalentamiento los componentes costosos de las tarjetas gráficas. Así lo informa Ixbt.com .

Las tarjetas gráficas de última generación utilizan el conector de alimentación 12V-2х6, cuyo diseño particular implica un alto riesgo de no conectarlo completamente. Esta situación suele provocar el sobrecalentamiento de los contactos, que se derritan y el fallo total de la tarjeta gráfica. El nuevo adaptador desarrollado por los especialistas de Cooler Master ofrece una solución importante para prevenir este tipo de incidentes.

Sistema de protección de dos niveles y sus funciones

El mecanismo de protección del nuevo GPU Shield Adapter consta de dos niveles y proporciona mayor tranquilidad al usuario. El primer nivel incluye un sistema de advertencia visual y sonora. Cuando el conector está conectado correctamente y con firmeza, un indicador luminoso especial del dispositivo se enciende en verde. Si se detecta un error o una conexión incompleta, el indicador cambia inmediatamente a rojo y emite una señal sonora para avisar al usuario.

El segundo nivel se basa en una tecnología más avanzada que supervisa continuamente la corriente eléctrica en tiempo real. Si el sistema detecta cualquier anomalía, pico de tensión o desviación peligrosa, el dispositivo interviene de inmediato para proteger la tarjeta gráfica de posibles daños. Esto resulta especialmente importante para los propietarios de tarjetas gráficas NVIDIA de gama alta y otros modelos modernos que requieren mucha potencia.

Precio y disponibilidad geográfica

Por ahora, la venta de este útil dispositivo ha comenzado inicialmente en el mercado chino. El precio local del adaptador de Cooler Master ronda los 50 dólares estadounidenses. Según los expertos, una de sus principales ventajas es que puede utilizarse sin problemas con fuentes de alimentación de cualquier fabricante, no solo con productos de una marca concreta. Se espera que la venta del adaptador llegue próximamente a los mercados de otros países.

Cooler MasterGPU ShieldTarjeta GráficaTecnologías Informáticas12V-2x6
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI recompra las acciones de sus empleados por 7.000 millones de dólaresOpenAI recompra las acciones de sus empleados por 7.000 millones de dólaresHoy, 05:22OpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAOpenAI presenta un nuevo modelo de ciberseguridad ante el aumento de los ataques de IAHoy, 04:55Jeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolJeff Bezos podría comprar una participación del club de fútbol LiverpoolHoy, 04:21Atommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesAtommash lanza un robot para comprobar la calidad de los equipos de las centrales nuclearesHoy, 03:58Comienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerComienza una disputa de patentes entre Rippling y la startup RunlayerHoy, 03:29Alphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAAlphabet pide prestados hasta $25 mil millones para financiar sus gastos en IAHoy, 03:23
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Primeros detalles sobre la serie Samsung Galaxy S27: La compañía trabaja en un «Nuevo milagro»
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños
Tesla presenta una nueva bicicleta de equilibrio para niños