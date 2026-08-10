YouTube endurece drásticamente las condiciones de ingresos para los creadores de contenido

La plataforma YouTube, propiedad de Google, anunció un endurecimiento significativo de las condiciones de monetización para los nuevos creadores. Estos cambios implican que quienes quieran obtener sus primeros ingresos en la plataforma deberán dedicar el doble de tiempo y actividad, lo que ha generado un amplio debate en el mundo de la creación digital. Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com, de acuerdo con las nuevas reglas, los creadores deberán acumular al menos 8 000 horas de visualización durante los últimos 12 meses o alcanzar 20 millones de visualizaciones mediante videos Shorts en los últimos 90 días para unirse al YouTube Partner Program y empezar a ganar dinero con anuncios y suscripciones. Cabe recordar que los requisitos actuales incluían 4 000 horas de visualización y 10 millones de visualizaciones de Shorts.

Estas novedades entrarán en vigor el 1 de febrero de este año. Sin embargo, según los representantes de la empresa, los cambios no afectarán a los creadores que ya sean miembros del YouTube Partner Program. Sus condiciones para obtener ingresos permanecerán sin cambios.

Nuevos requisitos para los creadores de Shorts

YouTube también anunció que los creadores deberán mantener el umbral de 10 millones de visualizaciones en cada periodo de 90 días para seguir obteniendo ingresos a través del YouTube Shorts Creators Pool. Si un canal cae por debajo de esta cifra, permanecerá en el programa de socios y seguirá generando ingresos con videos largos, pero los ingresos de Shorts solo se restablecerán cuando los indicadores vuelvan a alcanzar el nivel requerido.

Según el comunicado oficial de la empresa, estas restricciones se introducen para adaptarse al rápido crecimiento de la plataforma YouTube. Actualmente, la plataforma registra más de 200 mil millones de visualizaciones de Shorts al día y se consumen más de mil millones de horas de contenido en pantallas de televisión.

Contexto del mercado y otras plataformas

Las nuevas reglas dificultan que los nuevos creadores accedan al programa de monetización de YouTube y permanezcan en él. Esto podría aumentar la presión sobre los creadores jóvenes para atraer constantemente a una gran audiencia y limitar sus posibilidades de obtener ingresos rápidamente.

Al mismo tiempo, YouTube anunció que ampliará su servicio de suscripción más económico Premium Lite a todos los países donde está disponible YouTube Premium. Los ingresos de esta suscripción se distribuirán en un 55 % para los creadores de videos largos y en un 45 % para los creadores de Shorts.

Cabe destacar que el mercado de las redes sociales y las plataformas digitales están revisando activamente sus programas de incentivos. Por ejemplo, la plataforma X, antes conocida como Twitter y dirigida por Elon Musk, también renovó sus recompensas para creadores y pasó a premiar únicamente el contenido original, mientras que Facebook había lanzado nuevos programas para atraer a los creadores de TikTok y YouTube.