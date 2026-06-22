Mundial 2026. Bélgica - Irán (vea las ocasiones peligrosas)

El encuentro entre Bélgica e Irán, correspondiente a la 2ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026, terminó en un empate 0-0.

Los iraníes abrieron el marcador en el minuto 25. Mehdi Taremi anotó un gol, pero fue anulado tras la revisión del VAR.

Mundial 2026. 2ª jornada

Bélgica - Irán 0-0

Gol anulado: Taremi (25)

Tarjeta roja: Nathan Ngoy (66)