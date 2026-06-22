¿Quiénes comentarán el partido Uzbekistán — Portugal?

Se acerca el inicio del crucial encuentro entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo. Los aficionados al fútbol ya saben qué comentaristas narrarán este partido histórico. El comentarista Murod Rizayev anunció los nombres de sus colegas a través de su canal de Telegram.

Comentario de Mirzahakim To‘xtamirzayev en el canal Sport

El emocionante duelo entre Portugal y Uzbekistán se transmitirá en vivo por el canal Sport el 23 de junio a las 21:50. Este partido central será narrado para millones de aficionados por el reconocido y experimentado comentarista Mirzahakim To‘xtamirzayev.

Xayrulla Hamidov y Davron Fayziyev trabajarán directamente desde el estadio

Además, los canales Futbol TV y Zo‘r TV también organizarán una transmisión especial para los amantes del fútbol uzbeko. En estos canales, los reconocidos comentaristas Xayrulla Hamidov y Davron Fayziyev narrarán el encuentro en vivo desde el estadio en Estados Unidos.

No hay vuelta atrás para ambos equipos

Cabe recordar que la selección de Uzbekistán cayó 1-3 ante Colombia en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Portugal, por su parte, sorprendió con un empate 1-1 contra la RD Congo. Dada la situación del grupo, este próximo enfrentamiento es fundamental para definir el destino en el torneo.