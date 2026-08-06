El riesgo crediticio de Oracle alcanza su nivel más alto en 18 años

En un contexto de inversiones millonarias destinadas a ampliar la infraestructura de inteligencia artificial, el coste del seguro contra el impago de Oracle alcanzó su nivel más alto en casi dieciocho años. Según ixbt.com, en julio el coste de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a cinco años de la empresa subió hasta aproximadamente 2,03 puntos porcentuales. Este cambio se produjo después de que la agencia S&P Global Ratings rebajara la calificación de emisor a largo plazo de la corporación de BBB a BBB-. Ixbt.com informa de ello.

Esta rebaja deja la calificación apenas un nivel por encima del grado especulativo. Al mismo tiempo, S&P redujo la calificación a corto plazo de Oracle de A-2 a A-3 y mantuvo una perspectiva estable para la compañía. Los expertos señalan que el aumento de los CDS no significa que vaya a producirse un impago de inmediato, pero sí indica que los inversores han empezado a exigir una mayor compensación por el riesgo de mantener la deuda de la empresa.

Resultados financieros y contratos millonarios

La revisión de la percepción del mercado se debe al rápido crecimiento del negocio cloud de Oracle y a los elevados gastos destinados a ampliarlo. Según los resultados definitivos del ejercicio fiscal 2026, los ingresos de la empresa aumentaron un 21 % interanual, hasta 19,2 mil millones de dólares. En particular, los ingresos del área cloud crecieron un 47 %, hasta 9,9 mil millones de dólares, mientras que los ingresos procedentes de la infraestructura cloud se dispararon un 93 %.

Al mismo tiempo, Oracle registró resultados extraordinarios en cuanto al volumen de contratos estructurados que todavía no se han incorporado por completo a los informes financieros. Se supo que el volumen de estos contratos aumentó un 363 % en un año, hasta alcanzar 638 mil millones de dólares. Sin embargo, construir y desarrollar una infraestructura de inteligencia artificial exige inversiones de capital muy elevadas.

Inversiones y riesgos futuros

Debido a sus enormes inversiones para ampliar las capacidades cloud, Oracle cerró el ejercicio fiscal 2026 con un flujo de caja libre negativo de 23,7 mil millones de dólares. En un año, la empresa captó 43 mil millones de dólares en deuda y 5 mil millones de dólares en capital. Además, está previsto captar cerca de 40 mil millones de dólares adicionales durante el ejercicio fiscal 2027 mediante instrumentos de deuda y de capital.

Actualmente, el principal problema de Oracle no es la falta de demanda de sus capacidades cloud, sino su capacidad para convertir una enorme cartera de contratos en ingresos reales mientras debe financiar continuamente la construcción de centros de datos. El aumento del coste de la deuda podría afectar a la economía de la expansión, aunque la empresa mantenga el ritmo de crecimiento de su negocio cloud.

Para los clientes empresariales, esta situación significa sobre todo que deben tener en cuenta los riesgos a largo plazo de depender de un único proveedor de infraestructura cloud. Los grandes contratos con proveedores cloud exigen evaluar a fondo no solo el precio y el rendimiento, sino también los plazos de puesta en marcha de las capacidades, la estabilidad del servicio y las posibilidades de cambiar a soluciones alternativas.