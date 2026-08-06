Rodri prefiere el proyecto del Barcelona al del Manchester City

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Rodri prefiere el proyecto del Barcelona al del Manchester City

El mundo del fútbol ha vivido un giro inesperado: Rodri, centrocampista del Manchester City y de la selección española, ha aceptado continuar su carrera en el Barcelona. Según informaciones publicadas por medios prestigiosos como Mundo Deportivo, Sport y Marca, además del reconocido periodista Fabrizio Romano, el jugador ha descartado la opción del Real Madrid para elegir el proyecto deportivo azulgrana. Goal.com lo informa.

Todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo ni con el jugador ni con su actual club. Sin embargo, la directiva del Barcelona considera que el hecho de que Rodri haya dejado clara su postura y abierto la puerta a las negociaciones supone un paso muy importante en el mercado de fichajes. Anteriormente, los dirigentes del club pensaban que, si regresaba a España, el jugador elegiría primero al Real Madrid, pero la situación ha cambiado radicalmente.

El proyecto de Hansi Flick y los detalles del fichaje

Según Mundo Deportivo, Rodri está plenamente inspirado por el proyecto deportivo del Barcelona bajo las órdenes del técnico alemán Hansi Flick. El jugador ha dado luz verde a la directiva azulgrana para iniciar negociaciones oficiales, una posibilidad que el club considera una gran oportunidad.

Aunque reforzar la línea ofensiva sigue siendo la principal prioridad del Barcelona, la posibilidad de fichar a uno de los mejores centrocampistas del mundo obliga a la directiva a estudiar seriamente esta operación. El Real Madrid había valorado el traspaso en unos 60 millones de euros.

Problemas económicos y perspectivas

La cantidad mencionada supondría, naturalmente, ciertas dificultades económicas para el Barcelona. Aun así, el consentimiento personal del jugador permite al club buscar soluciones financieras para cerrar el fichaje.

Todavía quedan por delante unas negociaciones complicadas con el Manchester City y el proceso de acordar las condiciones del contrato. Si las partes alcanzan un acuerdo, este será sin duda uno de los movimientos más sonados e inesperados del mercado de fichajes actual.

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