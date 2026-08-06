OpenAI se opone a la demanda judicial de Apple

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OpenAI se opone a la demanda judicial de Apple

OpenAI, líder en inteligencia artificial, presentó un documento oficial ante el tribunal para solicitar el rechazo de la demanda que la acusa de robar secretos comerciales de Apple. Según ixbt.com, en su estrategia de defensa legal, OpenAI pone el foco no en el uso de datos por parte de antiguos empleados, sino en graves deficiencias en las prácticas de seguridad y los procesos de despido de Apple. Techcrunch.com informa .

En julio de este año, Apple demandó a OpenAI, alegando que había organizado un plan para obtener información confidencial sobre su hardware a través de antiguos ingenieros. Ahora, Apple sostiene, basándose en sus investigaciones internas, que otros exempleados también podrían estar implicados y solicita que se acelere la investigación.

Fallos de seguridad y cuentas personales

Los nuevos documentos y conversaciones por mensajes presentados por OpenAI muestran que Apple permitía a sus empleados utilizar sus cuentas personales de iCloud durante el trabajo y no cerraba correctamente sus accesos después de que abandonaran la empresa. En particular, las pruebas presentadas indican que un responsable de Apple siguió accediendo a la cuenta personal de iCloud de su exempleado Chang Liu después de que dejara la compañía, e incluso le pidió ayuda con cuestiones técnicas.

Según OpenAI, Apple intenta ahora calificar de «robo» el desorden provocado por sus prácticas poco claras de gestión de la información y por la protección insuficiente de sus sistemas. Con estas pruebas, la empresa busca demostrar que la información presentada por Apple no cumple legalmente los requisitos para ser considerada un «secreto comercial».

Competencia y lucha por el talento

OpenAI también afirmó que las acusaciones de la demanda no son precisas. Según la empresa, Apple se limita a mencionar de forma general categorías del proceso de desarrollo de productos, como la fabricación de componentes, las pruebas, los proveedores y los canales de distribución. El documento señala que OpenAI no necesita los secretos comerciales de Apple, ya que trabaja en productos completamente nuevos y diferentes.

Según OpenAI, Apple utiliza esta demanda infundada como pretexto para compensar sus fracasos en el mercado de la inteligencia artificial y su incapacidad para retener a sus mejores ingenieros y desarrolladores. Los expertos señalan que este proceso judicial demuestra que la lucha por el talento y la innovación entre los gigantes tecnológicos se está intensificando.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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