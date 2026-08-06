El 12 de agosto se observará un fenómeno único en el cielo: cuatro eventos simultáneos

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El 12 de agosto se observará un fenómeno único en el cielo: cuatro eventos simultáneos

Este año, el 12 de agosto, se espera que ocurra uno de los acontecimientos astronómicos más raros de los últimos años para los observadores del cielo. Ese día, un eclipse solar, el punto máximo de actividad de la lluvia de meteoros de las Perseidas, una fase poco común de Venus y la mejor visibilidad de la Vía Láctea coincidirán. Así lo informó la publicación «Space» .

Según la publicación, durante el día la Luna cubrirá parte del disco solar. Como se informó anteriormente, un eclipse solar total podrá observarse en el este de Groenlandia, las regiones occidentales de Islandia y el norte de España. Al mismo tiempo, cerca de 779 millones de personas que viven en América del Norte, Europa y el norte de África tendrán la oportunidad de observar un eclipse solar parcial de al menos un 10 %.

Los especialistas señalan que el mayor eclipse solar parcial de América del Norte se observará en el territorio canadiense de Nunavut. Allí, aproximadamente el 93 % del disco solar quedará cubierto por la Luna. En Estados Unidos, las mejores vistas se podrán disfrutar en Alaska y en las regiones del noreste del país.

Después de la puesta de sol tendrá lugar otro fenómeno astronómico poco común. Venus alcanzará la llamada «dicotomía» y se verá con forma de media luna a través de un telescopio o unos prismáticos potentes. Este fenómeno es una de las observaciones más interesantes para los aficionados a la astronomía.

Al caer la noche, una de las lluvias de meteoros más famosas del año — las Perseidas — alcanzará su máxima actividad. Este año, debido a la fase de luna nueva, el cielo no estará iluminado por la luz lunar. En condiciones favorables, será posible observar cada hora hasta 50–75 «estrellas fugaces».

Los astrónomos destacan que el mejor momento para observar los meteoros es, según la hora local, entre las 00:00 y las 02:00 . Especialmente en las zonas rurales, donde hay poca contaminación lumínica y atmosférica, será posible contemplar la Vía Láctea en una de sus apariciones más brillantes y hermosas del año.

Según los especialistas, es muy poco frecuente que coincidan en un mismo día varios fenómenos astronómicos importantes, como un eclipse solar, una fase poco común de Venus, la lluvia de meteoros de las Perseidas y una Vía Láctea especialmente visible. Por eso, el 12 de agosto podría pasar a la historia como una de las noches más inolvidables para los aficionados a observar el cielo.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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