El excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania y embajador del país en el Reino Unido, Valeri Zaluzhny hizo una declaración inesperada y sensacional sobre la situación en el frente. Reconoció que los recursos de Kiev se habían agotado por completo, mientras que Moscú había logrado encontrar una respuesta eficaz contra todas las armas modernas suministradas por Occidente.

En una reunión del Club Diplomático celebrada en Kiev, el general Zaluzhny no ocultó que las capacidades militares de Ucrania estaban agotadas.

« Ucrania ha utilizado casi todos los tipos de armas y doctrinas del arsenal de la OTAN, excepto los misiles Tomahawk, las armas nucleares, los portaaviones y los cazas F-35. Pero los recursos se han agotado. Rusia ha encontrado una respuesta eficaz contra todo ello », declaró Zaluzhny.

« La OTAN está moralmente obsoleta, no puede salvarnos »

El excomandante en jefe ucraniano también lanzó duras críticas contra la Alianza. Según él, la aspiración de Ucrania de ingresar en la OTAN ya no tiene ningún sentido, porque el propio bloque atraviesa una profunda crisis.

Según Zaluzhny, la OTAN es una estructura « moralmente obsoleta » y ha llegado el momento de crear en Europa un bloque militar independiente completamente nuevo, capaz de garantizar la seguridad regional.

¿Qué dicen los expertos militares occidentales?

En medio del fracaso en Ucrania y de la polémica declaración de Zaluzhny, destacados analistas occidentales también han comenzado a evaluar la situación de forma realista:

1. « La aviación europea es impotente frente a Rusia »

La prestigiosa publicación estadounidense The National Interest restó importancia al potencial militar de Francia, Italia y el Reino Unido,considerados los países con las fuerzas aéreas más poderosas de Europa.

Según la publicación, no hay que hacerse ilusiones sobre la superioridad de la aviación rusa. Actualmente, Moscú cuenta con más de 900 aviones de combate, incluidos los cazas de quinta generación más modernos, los Su-57 Felon, por lo que mantiene la fuerza aérea más poderosa de Europa.

2. « Perdimos en Ucrania »

El exasesor del Pentágono, el coronel retirado Douglas Macgregor, reconoció abiertamente la derrota de Estados Unidos y sus aliados:

« Perdimos en Ucrania. Y cuando digo “nosotros”, me refiero a Estados Unidos. Todos nuestros aliados están al borde de la quiebra, a nadie le queda dinero. La movilización masiva de Europa contra Rusia no se llevará a cabo. Rusia, en cambio, gestiona sus recursos con gran cautela y una estrategia bien planificada, y está ganando », afirmó el experto.

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