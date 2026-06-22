Antes del enfrentamiento crucial entre las selecciones de Uzbekistán y Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo, expertos y exfutbolistas continúan compartiendo sus predicciones. Ilyos Zeytullayev, exjugador de la selección de Uzbekistán, expresó opiniones inesperadas sobre el punto más débil de nuestros futuros rivales y el papel de Cristiano Ronaldo en el equipo.

« El nombre de Ronaldo tiene un impacto negativo en el equipo »

Metaratings.ru Según la información proporcionada por la publicación, Zeytullayev considera que el hecho de que la estrella del fútbol permanezca demasiado tiempo en el campo perjudica el juego colectivo de los portugueses:

« El nombre de Cristiano influye en el equipo. El propio jugador debe entenderlo. Que Ronaldo esté en el campo durante 90 minutos es el principal problema de la selección de Portugal », destacó Zeytullayev.

Una prueba seria para los pupilos de Roberto Martinez

La selección de Portugal no pudo comenzar su camino en la Copa del Mundo de la manera más exitosa. En la primera jornada, se enfrentaron a la RD Congo y se conformaron con un sorprendente empate 1-1, lo que aumentó la presión sobre el equipo.

Cabe recordar que la selección de Portugal, dirigida por Roberto Martinez, disputará su próximo partido del mundial precisamente contra la selección de Uzbekistán. Este choque es vital para ambos equipos con el fin de mejorar radicalmente su situación en el grupo y continuar la lucha por el pase a la siguiente ronda.