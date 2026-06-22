El principal problema de Portugal: la presencia de Ronaldo durante 90 minutos

·97·Deportes
El principal problema de Portugal: la presencia de Ronaldo durante 90 minutos

Antes del enfrentamiento crucial entre las selecciones de Uzbekistán y Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo, expertos y exfutbolistas continúan compartiendo sus predicciones. Ilyos Zeytullayev, exjugador de la selección de Uzbekistán, expresó opiniones inesperadas sobre el punto más débil de nuestros futuros rivales y el papel de Cristiano Ronaldo en el equipo.

« El nombre de Ronaldo tiene un impacto negativo en el equipo »

Metaratings.ru Según la información proporcionada por la publicación, Zeytullayev considera que el hecho de que la estrella del fútbol permanezca demasiado tiempo en el campo perjudica el juego colectivo de los portugueses:

« El nombre de Cristiano influye en el equipo. El propio jugador debe entenderlo. Que Ronaldo esté en el campo durante 90 minutos es el principal problema de la selección de Portugal », destacó Zeytullayev.

Una prueba seria para los pupilos de Roberto Martinez

La selección de Portugal no pudo comenzar su camino en la Copa del Mundo de la manera más exitosa. En la primera jornada, se enfrentaron a la RD Congo y se conformaron con un sorprendente empate 1-1, lo que aumentó la presión sobre el equipo.

Cabe recordar que la selección de Portugal, dirigida por Roberto Martinez, disputará su próximo partido del mundial precisamente contra la selección de Uzbekistán. Este choque es vital para ambos equipos con el fin de mejorar radicalmente su situación en el grupo y continuar la lucha por el pase a la siguiente ronda.

Cristiano RonaldoPortugalUzbekistánRoberto MartínezIlyos Zeytullayev
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Copa del Mundo: la carrera por la Bota de Oro entre Harry Kane, Lionel Messi y MbappéCopa del Mundo: la carrera por la Bota de Oro entre Harry Kane, Lionel Messi y MbappéHoy, 19:19Lamine Yamal: «La victoria colectiva es más importante que mis resultados personales»Lamine Yamal: «La victoria colectiva es más importante que mis resultados personales»Hoy, 17:22Chelsea acelera las negociaciones para el fichaje de Mike MaignanChelsea acelera las negociaciones para el fichaje de Mike MaignanHoy, 17:17¿Quiénes comentarán el partido Uzbekistán — Portugal?¿Quiénes comentarán el partido Uzbekistán — Portugal?Hoy, 16:52Alexia Putellas elige su nuevo equipo: ¿a dónde irá la doble Balón de Oro?Alexia Putellas elige su nuevo equipo: ¿a dónde irá la doble Balón de Oro?Hoy, 16:30Alan Shearer: Roberto Martinez podría tener miedo de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquilloAlan Shearer: Roberto Martinez podría tener miedo de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquilloHoy, 16:16
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Un nuevo himno, un nuevo espíritu para Uzbekistán (video)
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?