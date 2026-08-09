El Barcelona reorganiza su plantilla para fichar a Rodri

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El Barcelona reorganiza su plantilla para fichar a Rodri

A medida que el mercado de fichajes europeo entra en su fase más intensa, la actividad en torno al Barcelona se ha acelerado. Según informaciones difundidas el domingo por la noche, los «blaugranas» trabajan simultáneamente en optimizar su plantilla y realizar grandes fichajes. En concreto, el entrenador y la directiva estarían muy cerca de incorporar a Rodri, centrocampista del Manchester City. Según informa Goal.com.

De acuerdo con periodistas deportivos de prestigio como Ekrem Konur, el gigante español está resolviendo los detalles financieros para cerrar esta importante operación. Sin embargo, la llegada a Cataluña de este experimentado centrocampista defensivo exigirá recursos tanto físicos como económicos. Por ello, la directiva del Barcelona planea aumentar el presupuesto de fichajes mediante la venta de algunos jugadores.

El interés de los clubes saudíes

El joven centrocampista Marc Casadó ocupa un lugar importante en los planes de fichajes del club catalán. El jugador cuenta con un fuerte interés por parte de clubes de la Roshn Saudi Pro League. En particular, Al-Ahli y Al-Hilal, considerados dos de los grandes clubes del país, compiten por hacerse con el futbolista español.

El Barcelona está dispuesto a dejar salir a Marc Casadó, pero ha fijado una exigencia económica concreta. La directiva del club pretende ingresar al menos 40 millones de euros por el traspaso del jugador. La capacidad financiera de los clubes saudíes sería suficiente para cumplir esta demanda, lo que podría acelerar las negociaciones.

La condición de un gran acuerdo

Según las fuentes, el traspaso de Marc Casadó y la llegada de Rodri están estrechamente relacionados. Si la oferta procedente de Arabia Saudí resulta satisfactoria y Casadó es vendido por 40 millones de euros, la operación aportará importantes ingresos a las arcas del Barcelona.

Precisamente esos ingresos serán el factor clave para cerrar por completo el fichaje de Rodri, líder del Manchester City. Se espera que las negociaciones, ya en su fase final, lleguen pronto a una resolución y que se concrete uno de los acuerdos más sonados del mercado de fichajes de verano.

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