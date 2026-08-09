Los nuevos smartphones plegables de Samsung baten un récord en Europa

Los smartphones plegables Samsung de nueva generación han despertado un interés sin precedentes en el mercado europeo y han establecido un récord absoluto de pedidos anticipados. Según GSM Arena, el gigante surcoreano anunció oficialmente que sus dispositivos más recientes superaron en un 17 % los resultados anteriores. Al respecto, Ixbt.com informa .

El proceso de pedidos anticipados iniciado en Europa logró resultados superiores a las expectativas de la empresa. Los nuevos dispositivos tienen una gran demanda entre los consumidores y han revelado diferencias significativas en las preferencias de los compradores según el modelo.

Demanda e interés por modelo

Según los datos analíticos, el interés por los modelos insignia más recientes, Galaxy Z Fold8 y Fold8 Ultra, aumentó un 70 % frente a años anteriores. Esto demuestra que crece la confianza de los usuarios en las tecnologías plegables mejoradas.

El modelo Galaxy Z Fold8, con un diseño completamente diferente y un nuevo factor de forma, fue el que más llamó la atención de los compradores. El hecho de que concentre por sí solo cerca del 40 % de todos los pedidos anticipados en Europa demuestra que se ha convertido en el líder del mercado.

Ventas y expectativas futuras

Tras estos resultados récord, Samsung lanzó oficialmente sus nuevos smartphones plegables en los países europeos. Los nuevos dispositivos ya han comenzado a llegar a manos de los compradores.

Según los expertos, la elevada actividad de los pedidos anticipados también se reflejará en los volúmenes de ventas reales, que comenzarán en los próximos días. Se espera que Samsung anuncie pronto nuevos logros financieros y de popularidad con los primeros resultados de venta de estos dispositivos.