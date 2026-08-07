Presentan en Estados Unidos nuevas baterías de iones de sodio más baratas que las de litio

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Presentan en Estados Unidos nuevas baterías de iones de sodio más baratas que las de litio

Las empresas estadounidenses Syntropic Power y UNIGRID han iniciado una alianza estratégica para comercializar una nueva tecnología de baterías de iones de sodio que podría transformar radicalmente el mercado energético. Según ixbt.com, este desarrollo innovador destaca frente a las baterías tradicionales de iones de litio por ser más barato, seguro y ofrecer una eficiencia cercana al 98 %. informa .

Actualmente, el mercado de los sistemas de almacenamiento de energía depende en gran medida de materias primas costosas y escasas, como el litio y el cobalto. La nueva tecnología utiliza sodio y cromo, elementos ampliamente disponibles, en lugar de litio. Esto reduce considerablemente la dependencia de las fluctuaciones de precios en los mercados globales y de las interrupciones en la cadena de suministro.

Una composición química y propiedades térmicas únicas

La base de las baterías de nueva generación es una química catódica especial fabricada con óxido de sodio y cromo (NaCrO2). Una de sus principales ventajas es que, a diferencia de las celdas tradicionales de iones de litio, estas baterías no se calientan durante la carga, sino que absorben parte de la energía térmica del entorno.

Este singular efecto endotérmico ayuda a mantener baja la temperatura de funcionamiento de la batería. Como resultado, desaparece la necesidad de utilizar sistemas de refrigeración activa complejos y costosos, lo que reduce aún más los costes totales del sistema.

Pruebas independientes y alta fiabilidad

Según los datos proporcionados por las empresas, la tecnología se sometió a rigurosas pruebas en el Centro de Desarrollo de Baterías acreditado del Rochester Institute of Technology (RIT). Los resultados de las investigaciones independientes también sorprendieron a los especialistas.

Durante las pruebas, unas celdas con una capacidad de 210 A·ch demostraron una eficiencia del 97,9 % en un ciclo completo de carga y descarga. Cabe destacar que, después de 1000 ciclos completos, las baterías conservaron más del 99 % de su capacidad inicial.

Planes de comercialización y perspectivas de futuro

Los fabricantes destacan que las nuevas baterías son especialmente resistentes a los daños mecánicos y al sobrecalentamiento. Los productos ya han obtenido todas las certificaciones necesarias de seguridad y transporte internacional, y están listos para la fase comercial.

Está previsto poner en marcha en 2027 los primeros proyectos en América del Norte, con una capacidad total de hasta 1 GW·soat. La nueva tecnología se aplicará en los siguientes ámbitos:

  • Sistemas domésticos de almacenamiento de energía Tenet para hogares
  • Plataformas modulares GridSpan destinadas a grandes redes energéticas
  • Grandes proyectos industriales de energía con una duración de entre 20 minutos y 20 horas

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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