Sony empieza a imprimir una advertencia importante en las cajas de PlayStation 5

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Sony empieza a imprimir una advertencia importante en las cajas de PlayStation 5

A pesar de los intensos debates en el mundo de los videojuegos, Sony mantiene firme su intención de abandonar los discos físicos en el futuro y confirma oficialmente sus planes al respecto. Según informa ixbt.com, el gigante tecnológico japonés ha empezado a imprimir en las cajas de las consolas PlayStation 5 advertencias especiales sobre los próximos cambios. Esta medida demuestra que la transición al formato digital se está acelerando aún más en la industria de los videojuegos. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Las nuevas cajas indican en varios idiomas que, a partir de enero de 2028, los juegos nuevos ya no se lanzarán en formato físico. A pesar de las duras críticas de jugadores y algunos desarrolladores, la dirección no tiene intención de cambiar su decisión. La empresa pretende depender exclusivamente de un sistema de distribución digital en el futuro.

El futuro de los discos y los nuevos formatos

Estos cambios no limitarán todos los juegos antiguos ni las funciones existentes. Según la fuente, los juegos lanzados hasta enero de 2028 seguirán vendiéndose en disco. Además, las versiones de las consolas equipadas con lector de discos no perderán ninguna funcionalidad y continuarán admitiendo los discos existentes.

Sin embargo, algunos productos en caja podrían seguir a la venta incluso después de 2028. Es posible que las tiendas ofrezcan a los compradores cajas con juegos nuevos, aunque no incluyan discos físicos en su interior. La razón es que la producción de todos los discos destinados a PlayStation está controlada y gestionada directamente por la propia Sony.

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Abror Shuhratov
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