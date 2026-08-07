Mercado de fichajes de la Juventus: posiciones problemáticas y análisis de la plantilla

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Mercado de fichajes de la Juventus: posiciones problemáticas y análisis de la plantilla

A tres semanas y media del cierre del mercado de fichajes, las carencias actuales de la plantilla de la Juventus y las opciones del equipo por líneas están siendo objeto de un intenso debate. Según Ixbt.com, aunque el conjunto turinés cuenta con una plantilla amplia de 28 futbolistas, todavía persisten carencias evidentes, tanto numéricas como cualitativas, en algunas posiciones. Goal.com informa de ello.

El club realizó varios cambios durante el mercado de verano. Ekhator, Celik, Alajbegovic y Kolo Muani se incorporaron a la plantilla, mientras que Vlahovic abandonó el equipo como agente libre. Kostic también se marchó con la carta de libertad, Openda puso rumbo al Lyon, Rouhi al Carrarese, Pedro Felipe al Racing Santander, Adzic al Sassuolo y Joao Mario a la Fiorentina.

Dudas en la portería y la defensa

Sobre el papel, la Juventus cuenta con tres porteros: Di Gregorio, Perin y Pinsoglio. Sin embargo, que a los contratos de Perin y Pinsoglio les quede un año, además de que el titular Di Gregorio no se adapte por completo a las exigencias del entrenador y del club, genera una gran preocupación. Después de cerrarse las opciones de Alisson y Emiliano Martinez, el club estudia la posibilidad de incorporar cedido al guardameta japonés Suzuki a través del Paris Saint-Germain.

Aunque la defensa no parece tener problemas de cantidad, el cuerpo técnico mantiene dudas sobre la calidad. Para una línea de cuatro, la Juventus dispone de Kalulu, Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Rugani, Cambiaso y Cabal. No obstante, se destaca que futbolistas como el defensa del Bolonia Lucumì, especialista en sacar el balón jugado y avanzar con él, encajan mejor en el estilo de juego que exige el entrenador.

Problemas en el centro del campo y en la creación del juego

Partiendo de un sistema 4-2-3-1, la plantilla actual cuenta con un número excesivo de centrocampistas centrales: nada menos que siete, Locatelli, McKennie, Thuram, Koopmeiners, Miretti, Douglas Luiz y Arthur. Los tres primeros son considerados intocables, mientras que se estudiarán las ofertas por Koopmeiners y Miretti. El futuro de los dos brasileños, en cambio, sigue en el aire.

Durante años, la Juventus ha seguido echando en falta un mediocentro organizador de la categoría de Andrea Pirlo o Miralem Pjanic. El equipo tiene muchos futbolistas, pero carece de un líder capaz de mantener un alto nivel de calidad en el juego, y la directiva continúa buscando una solución para cubrir esa carencia.

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