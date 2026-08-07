Ciberdelincuentes atacan por teléfono a empresas financieras de Estados Unidos

Incluso en la era de la inteligencia artificial y los ciberataques automatizados, los métodos más sencillos y probados de los estafadores siguen dando excelentes resultados. Según ixbt.com, un grupo de hackers desconocidos está llevando a cabo ciberataques dirigidos contra grandes empresas financieras y de inversión estadounidenses. El principal objetivo de estos grupos es robar información confidencial y extorsionar a las víctimas amenazándolas con publicarla en Internet. Techcrunch.com informa de ello.

En un informe especial publicado por los investigadores de seguridad de Google, no se revelaron los nombres de las víctimas atacadas. Sin embargo, según la información difundida por la agencia Reuters, la lista incluye importantes firmas de capital privado como Apollo Global Management, Bain Capital, Blackstone, Bridgewater Associates, CME Group, KKR, Moody’s y TPG. Los expertos señalan que estos incidentes ponen de manifiesto graves deficiencias en la seguridad de las grandes organizaciones financieras.

El método del vishing y sus riesgos

Estos grupos de hackers, bautizados por Google como Falcon, Helix, Pink y Redact, utilizan un método muy antiguo, pero extremadamente eficaz, para acceder a las empresas. Los delincuentes llaman a los teléfonos móviles personales de los empleados y se hacen pasar por compañeros de trabajo o miembros del soporte informático. Durante la conversación, intentan convencer a las víctimas para que introduzcan sus credenciales, contraseñas y códigos de autenticación multifactor en sitios web falsos. Este método, conocido como fraude de voz en el ámbito de la ciberseguridad, se denomina vishing.

Se ha descubierto que algunos grupos de hackers gestionan sitios web especializados que exigen un pago bajo amenaza de divulgar los datos robados. Los delincuentes escriben abiertamente en sus sitios que las negociaciones se llevan a cabo de forma profesional y que difundir los datos no es su objetivo principal, pero que solo tomarán esas medidas si la otra parte se niega a cooperar.

Resultados de la investigación y amenazas a gran escala

Los investigadores de Google creen que estos grupos, que operan bajo distintos nombres, podrían formar parte en realidad de un único equipo grande seguido bajo el nombre de UNC6671. Todavía no se ha determinado por completo si son filiales independientes, grupos escindidos o actores que utilizan una infraestructura común de Phishing-as-a-Service. Según los expertos, se trata de una acción coordinada para ocultar estas operaciones y eludir responsabilidades.

El informe señala que estos grupos ya habían atacado a grandes empresas de los sectores manufacturero, inmobiliario, sanitario, asegurador, tecnológico, del transporte y de la hostelería. En aquel momento, el principal objetivo de los hackers era obtener valiosa propiedad intelectual, código de software o datos confidenciales de clientes.

Últimamente, los ataques se dirigen especialmente contra organizaciones jurídicas y financieras, en particular contra firmas de capital privado. La atención prestada a las organizaciones dedicadas a las fusiones, adquisiciones y distribución de capital indica una estrategia para obtener información corporativa esencial que permita a los delincuentes maximizar sus exigencias de extorsión.