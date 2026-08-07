La startup de tecnología de defensa Hadrian recauda 1,37 mil millones de dólares

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La startup de tecnología de defensa Hadrian recauda 1,37 mil millones de dólares

La startup Hadrian, que construye una red de fábricas automatizadas para la industria de defensa, logró recaudar 1,37 mil millones de dólares en su última ronda de financiación. Según Ixbt.com, esta importante financiación elevó la valoración total de la empresa a 7,87 mil millones de dólares y está generando un gran interés en el mercado de tecnologías de defensa. Al respecto, Techcrunch.com informa de ello.

Varios inversores prestigiosos participaron en esta ronda de financiación. WCM Investment Management, Washington Harbour Partners, Valor Equity Partners, 137 Ventures y Baillie Gifford estuvieron entre los principales inversores. También invirtieron reconocidos fondos de capital riesgo, como 1789 Capital, Morgan Stanley Wealth Management, CapitalG, Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux Capital y Altimeter.

Producción y automatización

Según PitchBook, Founders Fund y Lux Capital habían liderado anteriormente la financiación de serie C de la empresa, por un valor de 260 millones de dólares. De este modo, el total de inversiones captadas por Hadrian alcanzó aproximadamente los 2 mil millones de dólares. A diferencia de muchas startups de defensa, Hadrian no desarrolla nuevos tipos de armas basadas en inteligencia artificial.

El principal objetivo de la empresa es construir instalaciones automatizadas capaces de producir en serie piezas de repuesto para los vehículos y equipos que ya utiliza el complejo militar-industrial. Este enfoque podría acelerar considerablemente la logística y las cadenas de suministro del sector de defensa.

Nuevas instalaciones y próximos proyectos

En marzo de este año, Hadrian abrió en Alabama una nueva planta destinada a fabricar piezas de repuesto para submarinos. Esta instalación se convirtió en el cuarto gran complejo de producción de la empresa. El proyecto de la planta, creado mediante una asociación público-privada, estaba valorado en 2,4 mil millones de dólares.

Actualmente, los participantes del mercado tecnológico siguen de cerca el futuro desarrollo de esta startup. Se espera que la expansión de sus capacidades de producción automatizada sea un paso importante para modernizar la industria de defensa tradicional.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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