El Real anuncia su decisión sobre Vinícius: detalles del nuevo contrato…

El Real Madrid anunció oficialmente una noticia esperada e importante para sus aficionados. El extremo ofensivo brasileño, uno de los líderes del equipo, Vinícius Júnior ha renovado su contrato vigente con el «club blanco».

Según el nuevo acuerdo, el futbolista de 26 años defenderá los colores del club madrileño hasta 2032, es decir, durante otros 6 años .

Florentino Pérez y José Mourinho desempeñaron un papel decisivo en el fichaje

Según informaron medios españoles de referencia, Vinícius Júnior también había preferido desde el principio quedarse en el Santiago Bernabéu.

La confianza de Pérez: El presidente del club, Florentino Pérez, considera a la estrella brasileña una de las figuras principales del futuro proyecto del Real Madrid.

El factor Mourinho: El entrenador del equipo, José Mourinho, también participó activamente en las negociaciones y logró convencer plenamente al futbolista para que permaneciera en el club.

Recordemos que, aprovechando que solo quedaba un año del contrato de Vinícius con el Real Madrid, el club londinense Arsenal había realizado importantes gestiones para fichar al brasileño.

Las estadísticas de Vinícius en Madrid

El talentoso brasileño defiende los colores del Real Madrid desde 2018 y ya se ha convertido en una de las principales armas del equipo.

La temporada pasada en LaLiga disputó 36 partidos y logró marcar 16 goles y dar 5 asistencias .

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