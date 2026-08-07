La Juventus intensifica las negociaciones por el fichaje de Jhon Lucumí

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La Juventus intensifica las negociaciones por el fichaje de Jhon Lucumí

El club italiano Juventus continúa intensificando sus esfuerzos para fichar al defensa central colombiano Jhon Lucumí, que milita en el Bolonia. Según Alfredo Pedullà, una vez expiró la cláusula de rescisión de 28 millones de euros incluida en el contrato del jugador, las negociaciones entre ambos clubes entraron en una nueva fase y las partes intentan alcanzar un acuerdo. Goal.com informa .

Actualmente, la directiva del Bolonia ha rebajado el precio del jugador a 20 millones de euros, incluidos los bonus. Aunque esta cifra es inferior a la anterior cláusula de rescisión, todavía supera la cantidad ofrecida por el club turinés. Aun así, se considera elevada la posibilidad de reducir la diferencia entre los clubes y cerrar el acuerdo.

La posición del jugador y los planes del club turinés

A pesar de contar con suficientes ofertas del extranjero, la prioridad del defensa sigue siendo la Juventus. El colombiano considera que el proyecto del equipo turinés es el siguiente paso más adecuado para su carrera y ha expresado abiertamente su deseo de fichar por este club. Se espera que la firme postura del jugador sea un factor importante durante las negociaciones.

Con el objetivo de optimizar sus gastos, el club turinés también estudia alternativas. Según Tuttosport, la Juventus analiza la posibilidad de incluir a sus propios jugadores en la operación para reducir el precio del traspaso. Juan Cabal y Fabio Miretti figuran entre los jóvenes futbolistas que podrían formar parte del acuerdo.

Las dificultades de las negociaciones y los próximos pasos

El club turinés valora conjuntamente a estos dos jugadores entre 10 y 15 millones de euros y espera que la propuesta resulte atractiva para el Bolonia. Sin embargo, la directiva del club emiliano mantiene por ahora un enfoque diferente: prefiere cerrar la operación únicamente mediante un pago íntegro en efectivo y no se muestra especialmente favorable al intercambio de jugadores.

Aunque esta situación está complicando ligeramente las negociaciones, los contactos entre ambos clubes continúan de forma constante. Reforzar la línea defensiva sigue siendo una prioridad para la Juventus, y las próximas reuniones en los días venideros podrían ser decisivas para resolver el futuro del traspaso.

JuventusBoloniaJhon LucumíFichajeSerie A
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