Procesadores valorados en mil millones de dólares quedan varados en los almacenes de Apple

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Procesadores valorados en mil millones de dólares quedan varados en los almacenes de Apple

Según la publicación Culpium, el gigante tecnológico estadounidense Apple y sus principales proveedores afrontan serias dificultades para garantizar un volumen suficiente de chips de memoria para los futuros iPhone. El proceso de producción de los dispositivos de nueva generación, cuyo lanzamiento se espera en otoño, está en riesgo debido a la escasez de memoria, un asunto que también genera un intenso debate en el mercado. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

Al parecer, en los almacenes de Apple se han acumulado obleas de procesadores valoradas en cerca de mil millones de dólares. Estos componentes esenciales esperan el proceso de empaquetado final, pero permanecen inactivos debido a la falta de los chips de memoria necesarios precisamente para esta etapa.

Causas de la escasez de memoria

Según el análisis de los expertos, Apple está utilizando todas las opciones disponibles en el mercado e incluso intenta comprar memoria a cualquier precio. Esto, a su vez, ejerce una presión adicional sobre otras empresas competidoras. Sin embargo, dado que la oferta general del mercado es limitada, ni siquiera Apple puede cubrir por completo la demanda.

Actualmente, Apple compra principalmente memorias DRAM a Micron. Fabricantes líderes como Samsung y Hynix también suministran determinados volúmenes de productos. Anteriormente circularon informes sobre una posible colaboración con la empresa china CXMT, pero por ahora se desconoce si se ha alcanzado un acuerdo definitivo.

Situación del mercado y cambios previstos

Falta aproximadamente un mes y medio para la presentación de los iPhone de nueva generación, un plazo muy corto para los fabricantes. Debido a la escasez surgida, es posible que los nuevos dispositivos escaseen durante los primeros días tras el inicio de las ventas.

Al mismo tiempo, según los últimos rumores, se espera que el precio de los nuevos dispositivos aumente considerablemente. Este factor podría reducir ligeramente la demanda de los compradores. Aun así, Apple y sus socios de ensamblaje aseguran que podrán satisfacer la demanda inicial, aunque esto podría aplicarse solo al periodo inicial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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