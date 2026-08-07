El programa espía LightSpy detectado en 13 países, incluidos los Estados Unidos

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El programa espía LightSpy detectado en 13 países, incluidos los Estados Unidos

El programa espía LightSpy, sospechoso de estar vinculado a China, ha ampliado su alcance geográfico y ahora ataca a víctimas en 13 países, incluidos los Estados Unidos y varios países europeos. Los expertos descubrieron que este peligroso programa no solo puede robar datos, sino también inutilizar por completo los dispositivos de forma remota. ixbt.com informó sobre ello. Techcrunch.com también informa de este caso.

Según los investigadores de Arctic Wolf, una empresa especializada en ciberseguridad, LightSpy fue detectado por primera vez en 2018 y al principio se vinculó a grupos respaldados por el Estado chino. Sin embargo, con el tiempo se convirtió en una plataforma comercial de espionaje controlada por un único actor de amenazas, que presta servicios a gobiernos, grandes empresas y organizaciones militares. Se descubrió que la plataforma ofrecía a sus clientes una marca personalizada, sistemas de pago e incluso anuncios.

Ataques a gran escala y nuevos objetivos

LightSpy es una plataforma modular de espionaje que permite a los atacantes dirigirse contra distintos tipos de dispositivos, incluidos smartphones, productos de Apple, servidores Linux y PC con Windows. Mediante la explotación de vulnerabilidades específicas, el programa puede robar datos precisos de ubicación, mensajes de chat, grabaciones de pantalla y contraseñas almacenadas.

Los investigadores señalan que el software también puede eliminar y destruir de forma remota todos los datos de un dispositivo comprometido. Lo más importante es que, por primera vez, se ha registrado que LightSpy infectó un router. Al controlar el router, los hackers pueden acceder a cualquier otro dispositivo conectado a la misma red. También se descubrió que algunos de los routers afectados pertenecían a países miembros de la OTAN.

La investigación y la revelación de los responsables

Según Arctic Wolf, LightSpy controla una red de al menos 117 servidores distribuidos en varios países del mundo. Los expertos lograron vincular esta actividad con un contratista chino. Uno de los operadores del programa espía realizó un pedido en un restaurante Kentucky Fried Chicken utilizando el panel de administración de LightSpy, con su nombre real y la dirección de su lugar de trabajo.

Este caso demuestra que el ciberespionaje no se limita a operaciones secretas de Estado, sino que también se está extendiendo en el sector privado y el mercado comercial. Los expertos recomiendan a los usuarios reforzar las medidas de seguridad de sus redes y dispositivos.

LightSpyCiberseguridadPrograma EspíaChinaArctic Wolf
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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