Vincent Kompany fija al Bayern Munich el objetivo de lograr un triplete histórico

Vincent Kompany se ha marcado grandes objetivos como entrenador del Bayern Munich y confirmó que su equipo luchará por un triplete histórico esta temporada. Según Goal.com, el técnico belga pretende llevar al gigante alemán a nuevas cotas, aunque advirtió de que el camino no será fácil. El entrenador del conjunto bávaro afirmó claramente que la principal misión del club es conquistar el trofeo de la Liga de Campeones. Sobre ello, Goal.com informa lo siguiente.

Antes del partido amistoso contra el Aston Villa en Hong Kong, Kompany aseguró que no teme a la presión, pero subrayó la importancia de centrarse únicamente en el próximo encuentro durante la temporada. Según sus palabras, el equipo deberá darlo todo en cada partido y trabajar sin descanso para alcanzar el éxito.

Las principales prioridades del Bayern Munich

Tras asumir el mando del Bayern Munich en el verano de 2024, Kompany ha mostrado resultados regulares durante su etapa en el club. Bajo su dirección, el equipo ganó dos títulos consecutivos de la Bundesliga , además de la Copa de Alemania y la Supercopa Franz Beckenbauer. Aun así, el entrenador reconoció que mejorar todavía más la calidad del juego y repetir el alto rendimiento de las temporadas anteriores será una tarea complicada.

Kompany recordó que el éxito no se mide únicamente por los trofeos conquistados, sino también por el número de goles marcados y la regularidad de las victorias. En su opinión, llevar al equipo a un nivel superior exige una ejecución perfecta, lo que constituye un proceso muy complejo.

Reforzar la plantilla y las opciones de lograr el triplete

Kompany destacó que una plantilla amplia y en buen estado físico es necesaria para triunfar en la Bundesliga, la Copa de Alemania y en Europa, y también habló de la actividad en el mercado de fichajes. El Bayern Munich gastó aproximadamente 100 millones de euros en el mercado de traspasos y fichó a jugadores como Nathaniel Brown e Ismael Saibari. Esto aumenta aún más las posibilidades de un equipo liderado por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

Según el entrenador, para competir con éxito en tres frentes durante la temporada, toda la plantilla debe estar físicamente sana y el cuerpo técnico debe saber aprovechar correctamente las capacidades de los futbolistas. La directiva del Bayern Munich y el cuerpo técnico están dando el máximo para cumplir los ambiciosos objetivos fijados.