Vinícius Júnior renueva su contrato con el Real Madrid hasta 2032

·50·Deportes
Vinícius Júnior renueva su contrato con el Real Madrid hasta 2032

El Real Madrid anunció oficialmente que ha alcanzado un nuevo acuerdo a largo plazo con uno de sus principales futbolistas, Vinícius Júnior. Según GOAL.com, las especulaciones sobre el traspaso de la estrella brasileña y el gigante español han llegado a su fin: el extremo ha firmado un gran contrato hasta junio de 2032. Así lo informa Goal.com.

En las últimas semanas, las especulaciones y la incertidumbre sobre el futuro del jugador habían alcanzado un punto álgido. La llegada de Yan Diomande por una enorme suma cercana a los 125 millones de euros, junto con la entrada de Vinícius en el último año de su contrato vigente, había complicado aún más la situación. Las negociaciones entre las partes se prolongaron sin éxito durante más de un año, generando una gran preocupación en la directiva del club.

Especialmente en los últimos días, después de que circularan informaciones sobre la posibilidad real de que el brasileño fichara por el Arsenal, el Real Madrid le presentó su última oferta. Este tenso enfrentamiento terminó finalmente con un desenlace positivo, ya que el jugador eligió continuar en el club. Para el entrenador José Mourinho, resolver este asunto contractual antes del comienzo de la nueva temporada era una de las principales prioridades.

La histórica colaboración entre el club y el jugador continúa

Tras la importante reunión celebrada ayer, las diferencias entre ambas partes quedaron resueltas y se disiparon las dudas persistentes en el vestuario. José Mourinho logró su principal objetivo al estabilizar el ambiente dentro del equipo. Ahora, junto con Vinícius y los nuevos fichajes, el técnico cuenta con una de las líneas ofensivas más peligrosas del fútbol mundial.

La renovación del contrato intensificará naturalmente la competencia dentro del equipo. Aunque el puesto de Vinícius en el once titular parece garantizado, jóvenes talentos como Arda Güler podrían tener más dificultades para disfrutar de minutos, pese a sus brillantes actuaciones en la pretemporada. No obstante, el comunicado oficial del club destacó el papel fundamental del brasileño en los éxitos históricos del equipo.

Según el comunicado oficial difundido por el club el jueves por la noche, Vinícius Júnior llegó al Real Madrid en julio de 2018, a los 18 años. Durante las últimas ocho temporadas, disputó 375 partidos con la camiseta del equipo, marcó 128 goles y conquistó 14 trofeos.

Palmarés y planes de futuro

El delantero brasileño conquistó numerosos títulos colectivos e individuales durante su etapa en el club de la capital. Su extenso palmarés con el conjunto madridista incluye las siguientes competiciones:

  • Dos Ligas de Campeones
  • Tres Mundiales de Clubes
  • Dos Supercopas de la UEFA
  • Tres títulos de LaLiga
  • Una Copa del Rey
  • Tres Supercopas de España
Al firmar el nuevo contrato, Vinícius Júnior confirmó que ha vinculado su futuro al Real Madrid. La directiva del club y el cuerpo técnico confían en que este acuerdo sea la base de los próximos triunfos del equipo.

Real MadridVinícius JúniorJosé MourinhoLaLigaFichajes
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur Kapadze«Navbahor» prolonga su racha de victorias bajo la dirección de Temur KapadzeHoy, 21:01El futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraEl futuro de Harry Kane: Múnich, la MLS y un posible regreso a InglaterraHoy, 20:55¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)¿Por qué el Real Madrid renunció al fichaje de Rodri? (Todos los detalles)Hoy, 19:54El giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridEl giro en el fichaje de Rodri enfureció a la directiva del Real MadridHoy, 19:39Federico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterFederico Gatti, lesionado: el defensa podría perderse el partido contra el InterHoy, 19:36Traspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolTraspaso de Rodri: giro inesperado en el fútbol españolHoy, 19:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)