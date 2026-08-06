Vinícius Júnior renueva su contrato con el Real Madrid hasta 2032

El Real Madrid anunció oficialmente que ha alcanzado un nuevo acuerdo a largo plazo con uno de sus principales futbolistas, Vinícius Júnior. Según GOAL.com, las especulaciones sobre el traspaso de la estrella brasileña y el gigante español han llegado a su fin: el extremo ha firmado un gran contrato hasta junio de 2032. Así lo informa Goal.com.

En las últimas semanas, las especulaciones y la incertidumbre sobre el futuro del jugador habían alcanzado un punto álgido. La llegada de Yan Diomande por una enorme suma cercana a los 125 millones de euros, junto con la entrada de Vinícius en el último año de su contrato vigente, había complicado aún más la situación. Las negociaciones entre las partes se prolongaron sin éxito durante más de un año, generando una gran preocupación en la directiva del club.

Especialmente en los últimos días, después de que circularan informaciones sobre la posibilidad real de que el brasileño fichara por el Arsenal, el Real Madrid le presentó su última oferta. Este tenso enfrentamiento terminó finalmente con un desenlace positivo, ya que el jugador eligió continuar en el club. Para el entrenador José Mourinho, resolver este asunto contractual antes del comienzo de la nueva temporada era una de las principales prioridades.

La histórica colaboración entre el club y el jugador continúa

Tras la importante reunión celebrada ayer, las diferencias entre ambas partes quedaron resueltas y se disiparon las dudas persistentes en el vestuario. José Mourinho logró su principal objetivo al estabilizar el ambiente dentro del equipo. Ahora, junto con Vinícius y los nuevos fichajes, el técnico cuenta con una de las líneas ofensivas más peligrosas del fútbol mundial.

La renovación del contrato intensificará naturalmente la competencia dentro del equipo. Aunque el puesto de Vinícius en el once titular parece garantizado, jóvenes talentos como Arda Güler podrían tener más dificultades para disfrutar de minutos, pese a sus brillantes actuaciones en la pretemporada. No obstante, el comunicado oficial del club destacó el papel fundamental del brasileño en los éxitos históricos del equipo.

Según el comunicado oficial difundido por el club el jueves por la noche, Vinícius Júnior llegó al Real Madrid en julio de 2018, a los 18 años. Durante las últimas ocho temporadas, disputó 375 partidos con la camiseta del equipo, marcó 128 goles y conquistó 14 trofeos.

Palmarés y planes de futuro

El delantero brasileño conquistó numerosos títulos colectivos e individuales durante su etapa en el club de la capital. Su extenso palmarés con el conjunto madridista incluye las siguientes competiciones:

Dos Ligas de Campeones

Tres Mundiales de Clubes

Dos Supercopas de la UEFA

Tres títulos de LaLiga

Una Copa del Rey

Tres Supercopas de España

Al firmar el nuevo contrato, Vinícius Júnior confirmó que ha vinculado su futuro al Real Madrid. La directiva del club y el cuerpo técnico confían en que este acuerdo sea la base de los próximos triunfos del equipo.