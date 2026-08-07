Real Madrid y José Mourinho: equilibrio entre las estrellas y la defensa

El Real Madrid afronta un serio desafío táctico para combinar a sus estrellas y garantizar la solidez defensiva. Aunque la línea de ataque posee una fuerza extraordinaria desde el regreso de José Mourinho al banquillo, los especialistas temen que esa potencia pueda perjudicar el equilibrio del bloque defensivo. Según Ixbt.com, el club anunció oficialmente la renovación del contrato del delantero brasileño Vinicius Junior, un proceso que coincide con una etapa de transición para el equipo. Goal.com informa de ello.

El Real Madrid cuenta actualmente con una auténtica armada ofensiva. Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo, que regresa tras una lesión, se ven acompañados por los nuevos fichajes Yan Diomande y el delantero español Carlos Espí. Sin embargo, la mayoría de estos jugadores no son proclives a realizar el trabajo defensivo, lo que plantea una tarea complicada para el entrenador del equipo.

Disciplina táctica y responsabilidades defensivas

José Mourinho siempre se ha apoyado en una estricta disciplina táctica y una defensa de hierro a lo largo de su carrera. Integrar a un grupo de estrellas de este nivel en un mecanismo colectivo sin perder la seguridad defensiva supone un gran desafío para el técnico portugués. La solución comenzará con una redistribución de los roles en ataque, ya que jugadores como Vinicius Junior, Mbappé y Rodrygo suelen moverse con libertad, dejando espacios a su espalda.

El experimentado entrenador impondrá orden incluso a sus mayores estrellas y asignará a cada futbolista funciones defensivas concretas. En este sistema nadie tendrá privilegios y todos deberán cumplir su cometido sin excepciones. En particular, Kylian Mbappé tendrá que presionar al lateral derecho rival en los momentos adecuados, mientras que Vinicius deberá replegarse durante las transiciones ofensivas del rival para cubrir al lateral izquierdo.

Reparto de funciones en el centro y las bandas

En el centro del campo, Jude Bellingham, dotado de una enorme resistencia, ejercerá como principal ancla. Además de incorporarse al ataque, ayudará a la línea medular para mantener el equilibrio del equipo. Rodrygo, de vuelta en la plantilla, se convertirá en un jugador clave en los partidos más exigentes, capaz de realizar un gran trabajo defensivo y de ofrecer al entrenador opciones de rotación.

Yan Diomande y Carlos Espí, que completan la plantilla, serán armas fundamentales para activar el mecanismo de presión. Gracias a su gran estatura, Espí se impondrá en los duelos aéreos y ayudará a neutralizar los balones largos. Yan Diomande, por su parte, participará activamente en el cierre de los espacios en las bandas gracias a su gran velocidad.