Lionel Messi bate el récord absoluto de los Mundiales

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha abierto una nueva página en la historia de la Copa del Mundo. Al anotar un doblete en el encuentro contra Austria, el futbolista se ha convertido en el máximo goleador histórico del torneo. Con este resultado, supera el récord de la leyenda alemana Miroslav Klose, quien lideraba la lista durante mucho tiempo. Así lo informa Goal.com .

En este duelo disputado en Dallas, Argentina se impuso por 2-0. Messi batió el récord al marcar su gol número 17 en los Mundiales al minuto 38, y al final del partido anotó su gol número 18. Cabe destacar que, al inicio del encuentro, Messi falló un penalti, pero este error no impidió que alcanzara este hito histórico.

Miroslav Klose: "Messi es el mejor de todos los tiempos"

El exdelantero de la selección alemana, Miroslav Klose, expresó su máximo respeto hacia la estrella argentina al reaccionar a la superación de su récord. Klose había mantenido el primer lugar de los goleadores de los Mundiales con 16 goles desde 2014.

"Siempre he dicho que Messi no es un futbolista común. ¡Para mí, Leo es el mejor jugador de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!", cita Goal.com en palabras de Miroslav Klose. El exjugador alemán destacó que los récords están para romperse y que se alegra de que haya sido precisamente Messi quien lo lograra.

Messi comenzó este torneo en una forma deportiva extraordinaria. Antes del partido contra Austria, había igualado los 16 goles de Klose anotando un hat-trick contra Argelia. Ahora, con 18 goles, se convierte en el jugador más efectivo de la historia del torneo. Este logro no es solo un récord personal, sino que también aseguró la clasificación anticipada de Argentina a la fase de eliminatorias.

El delantero de 38 años, que actualmente defiende los colores del Inter Miami, sigue jugando a un nivel altísimo en uno de sus últimos grandes torneos. Para el ocho veces ganador del Balón de Oro, este récord será sin duda uno de los logros más prestigiosos de su vasta colección. La comunidad del fútbol mundial sigue ahora cada movimiento de Messi con gran interés.