Julian Alvarez manifiesta su deseo de dejar el Atletico Madrid y espera la decisión del FC Barcelona

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Julian Alvarez manifiesta su deseo de dejar el Atletico Madrid y espera la decisión del FC Barcelona

Julian Alvarez ha declarado abiertamente que no desea permanecer en el Atletico Madrid después del Mundial. El delantero argentino indicó que ha hablado con los directivos sobre su futuro en el club y que un traspaso podría ser la solución ideal para todas las partes.

« Ahora no es el momento de hablar de ello, pero no puedo ocultarlo. He hablado con las personas pertinentes del club. Mi traspaso sería la mejor solución para todos. Quiero cumplir mi sueño», afirmó Alvarez.

Según Cadena SER, el FC Barcelona pidió al futbolista que manifestara públicamente su deseo de dejar el Atletico Madrid. Alvarez ha dado ese paso. Ahora se espera que los catalanes lleven las negociaciones a una fase práctica.

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