La selección de Uzbekistán llega a Houston antes del partido contra Portugal

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La selección de Uzbekistán llega a Houston antes del partido contra Portugal

La selección nacional de Uzbekistán ha llegado a la ciudad de Houston para disputar el encuentro contra Portugal.

Nuestro equipo llevará a cabo sus últimos entrenamientos preparatorios aquí antes del duelo. El partido entre las selecciones de Uzbekistán y Portugal se jugará el 23 de junio.

El encuentro comenzará a las 22:00 hora de Tashkent.

UzbekistánPortugalHoustonSelección NacionalFútbol
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