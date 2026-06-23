La selección de Uzbekistán llega a Houston antes del partido contra Portugal
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La selección nacional de Uzbekistán ha llegado a la ciudad de Houston para disputar el encuentro contra Portugal.
Nuestro equipo llevará a cabo sus últimos entrenamientos preparatorios aquí antes del duelo. El partido entre las selecciones de Uzbekistán y Portugal se jugará el 23 de junio.
El encuentro comenzará a las 22:00 hora de Tashkent.
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