Tras la eliminación de la selección de Turquía del torneo, un video se ha vuelto viral en las redes sociales. En él, se muestra el entrenamiento de los futbolistas de Corea del Sur en la parte inferior de la pantalla y la preparación de los miembros de la selección de Turquía en la parte superior.

El video compara la actitud hacia el entrenamiento de los jugadores de ambos equipos. Los aficionados turcos critican duramente a los integrantes de la selección por sus resultados en el campo y su nivel de preparación.

Algunos bloggers comentan la situación con humor, respondiendo a la pregunta «¿Quién ha trabajado más duro en la selección de Turquía?» con «El peluquero». Esta ironía se relaciona con las críticas sobre cómo los jugadores priorizaron su apariencia física sobre el rendimiento esperado en el campo.