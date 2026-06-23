Se vuelve viral video comparando las selecciones de Turquía y Corea del Sur

·2·Deportes
Se vuelve viral video comparando las selecciones de Turquía y Corea del Sur

Tras la eliminación de la selección de Turquía del torneo, un video se ha vuelto viral en las redes sociales. En él, se muestra el entrenamiento de los futbolistas de Corea del Sur en la parte inferior de la pantalla y la preparación de los miembros de la selección de Turquía en la parte superior.

El video compara la actitud hacia el entrenamiento de los jugadores de ambos equipos. Los aficionados turcos critican duramente a los integrantes de la selección por sus resultados en el campo y su nivel de preparación.

Algunos bloggers comentan la situación con humor, respondiendo a la pregunta «¿Quién ha trabajado más duro en la selección de Turquía?» con «El peluquero». Esta ironía se relaciona con las críticas sobre cómo los jugadores priorizaron su apariencia física sobre el rendimiento esperado en el campo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Erling Haaland bate el récord de Noruega en la Copa del MundoErling Haaland bate el récord de Noruega en la Copa del MundoHoy, 07:46Cannavaro y Shomurodov hablan antes del partido Uzbekistán-PortugalCannavaro y Shomurodov hablan antes del partido Uzbekistán-PortugalHoy, 07:39Uzbekistán jugará de blanco contra PortugalUzbekistán jugará de blanco contra PortugalHoy, 07:35Francia vence a Irak con un doblete de MbappéFrancia vence a Irak con un doblete de MbappéHoy, 07:33Noruega vence a Senegal gracias a un doblete de Erling HaalandNoruega vence a Senegal gracias a un doblete de Erling HaalandHoy, 07:31El doblete de Erling Haaland lleva a Noruega a los play-offs tras 26 añosEl doblete de Erling Haaland lleva a Noruega a los play-offs tras 26 añosHoy, 07:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
El Manchester City publica un post dedicado a Husanov y a Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
Asia Central se une por la selección nacional de Uzbekistán
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?
¿En qué canal ver el partido de Uzbekistán contra Canadá?