Eldor Shomurodov: jugaremos sin presión y con confianza contra Portugal

El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, participó en una rueda de prensa antes del importante encuentro contra Portugal en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El experimentado delantero destacó que no hay una presión excesiva sobre la selección, afirmando que esto permitirá a los «Lobos Blancos» actuar con más libertad y confianza en el campo.

«Por supuesto, no tenemos presión. Por eso creo que será más fácil para nosotros que para Portugal», dijo Shomurodov.

Según el capitán, se ha formado un equipo muy bueno y unido en la selección de Uzbekistán. Como los jugadores ya han disputado su debut en el mundial, los nervios y la incertidumbre previos al primer partido han disminuido considerablemente.

A pesar de que el resultado contra Colombia no fue el esperado, el equipo confió en sus capacidades y demostró que es capaz de luchar dignamente al nivel de un mundial.

«Hemos formado un equipo fantástico. Después del primer partido surgió la confianza, ya hemos debutado. Ahora, mañana saldremos al campo por un buen resultado», subrayó.

Shomurodov también afirmó que el resultado obtenido por Portugal en la primera jornada no ha afectado los planes de los futbolistas uzbekos. Según él, ahora no es momento de pensar demasiado en los puntos de otros equipos o en la tabla de posiciones.

«No le dimos importancia al resultado de nuestro rival en la primera jornada. Quizás discutamos este asunto después de la tercera jornada. Ahora lo más importante para nosotros es el siguiente encuentro», dijo el capitán nacional.

Al hablar del partido contra Colombia, Shomurodov admitió que algunas instrucciones tácticas no se cumplieron plenamente en la primera parte. Según él, esto fue precisamente lo que provocó errores en el campo y permitió que el rival aprovechara las oportunidades.

Ahora el equipo intentará no repetir esas deficiencias en el encuentro contra Portugal. Los «Lobos Blancos» aspiran a controlar más el balón, mostrar su estilo y crear situaciones peligrosas frente a la portería contraria.

«Creo que cometimos errores en la primera parte contra Colombia porque no pudimos cumplir plenamente las instrucciones del entrenador. Mañana intentaremos no repetir esos errores, mostrar nuestro juego, controlar más el balón y crear ocasiones», dijo Shomurodov.

El capitán también informó que el estado físico y psicológico de los jugadores es bueno. Señaló que es natural sentir nervios antes de un partido del mundial, pero que una vez que suene el silbato inicial, toda la atención se centrará en el juego.

«Todo está bien. Es natural estar nervioso. Sin embargo, en el primer minuto que pisemos el campo, esos sentimientos desaparecerán», afirmó el delantero.

Shomurodov también se detuvo en el entendimiento mutuo en el campo con su compañero Abbosbek Fayzullayev. El hecho de que ambos jueguen juntos a nivel de club y pasen mucho tiempo juntos en los entrenamientos influye positivamente en su conexión.

«Abbos y yo también jugamos juntos en el club. Siempre estamos juntos en los entrenamientos. Por eso puedo decir que nos entendemos muy bien», dijo el capitán.

En opinión de Shomurodov, en el partido contra Portugal, más que la habilidad individual de ciertos jugadores, serán más importantes el trabajo en equipo, la disciplina y la ayuda mutua.

«Lo más importante es actuar como un solo equipo y esforzarse por lograr un buen resultado», destacó.

El encuentro contra Portugal será otra gran prueba para la selección nacional de Uzbekistán. Aunque el rival esté lleno de estrellas y sea uno de los favoritos del torneo, los «Lobos Blancos» tienen la intención de salir al campo sin miedo, con confianza y buscando un resultado positivo.