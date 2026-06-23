Kilian Mbappe brilla nuevamente contra Irak

El delantero de la selección francesa, Kilian Mbappe, fue nombrado el mejor jugador del partido en el encuentro contra Irak, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En el encuentro donde los franceses se impusieron por 3-0, el delantero de 27 años anotó dos goles. El doblete de Mbappe fue decisivo para la siguiente victoria contundente de Francia y su pase a la fase de eliminatorias.

Destacando por su velocidad, habilidad técnica y olfato goleador, el atacante representó un peligro constante para la defensa iraquí durante todo el partido. Aprovechó eficazmente las oportunidades creadas, demostrando una vez más que es el líder de su equipo.

Tras dos jornadas, la selección de Francia lidera el grupo I con 6 puntos. Aunque Noruega también ha sumado 6 puntos, los franceses ocupan el primer lugar por diferencia de goles y otros criterios.

Las selecciones de Senegal e Irak aún no han sumado puntos. Se ubican en la tercera y cuarta posición del grupo, respectivamente.

El gran estado de forma de Mbappe consolida a Francia como uno de los principales candidatos a ganar el Mundial 2026.