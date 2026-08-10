Arsenal inicia negociaciones con West Ham por el traspaso de Reiss Nelson

El Arsenal londinense ha iniciado negociaciones con West Ham United para vender al extremo Reiss Nelson, bajo la dirección de Mikel Arteta, quien ha comenzado a revisar su plantilla y a acelerar la operación salida en los últimos días del mercado de fichajes de verano. Según Standard Sport, el jugador de 26 años ha pasado las dos últimas temporadas cedido en otros equipos y se espera que vuelva a abandonar el club para contar con minutos regulares en el primer equipo. Goal.com informa también.

El delantero no entra en los planes principales de Mikel Arteta. Durante las dos últimas temporadas jugó lejos del Emirates Stadium, en las filas de Brentford y Fulham. Mientras el Arsenal busca reforzar y desarrollar aún más su línea ofensiva, Nelson ha vuelto a quedarse fuera del primer equipo. Esta situación ha despertado el interés de otro club londinense, West Ham, que se prepara para reforzar su plantilla con el objetivo de lograr el ascenso a la Premier League desde el Championship.

Condiciones del traspaso y los intereses de las partes

West Ham se puso oficialmente en contacto con el Arsenal para negociar las condiciones de la incorporación de Nelson. Sin embargo, todavía se desconoce si el futbolista estaría dispuesto a bajar a la segunda división del fútbol inglés. La directiva del Arsenal se ha visto alentada por este interés y busca encontrar una solución adecuada para el jugador, que entra en el último año de su contrato actual.

Aunque el club prefiere una venta definitiva para mejorar su presupuesto de fichajes, tampoco descarta otra cesión si las condiciones económicas se ajustan al valor del canterano de Hale End. Las negociaciones giran actualmente en torno a la estructura del acuerdo, y West Ham estudia la opción de una cesión para reforzar su plantilla. No obstante, según los informes, una cesión simple no sería la solución preferida por los Hammers.

Situación contractual y planes de futuro

Para no perder al jugador gratis el próximo verano, el Arsenal conserva el derecho a activar una cláusula de renovación de 12 meses incluida en su contrato. El club ya ha utilizado con éxito este método para proteger el valor de mercado de sus jugadores suplentes. La participación de Nelson en los partidos de pretemporada también ha generado especulaciones sobre su futuro.

Aunque disputó los partidos contra Girona y el Real Betis, se quedó en el banquillo en el encuentro frente al Borussia Dortmund. No recibir minutos en amistosos de alto nivel suele interpretarse como una señal de que el jugador está cerca de abandonar el club. Mikel Arteta quiere desprenderse de los jugadores que sobran mientras prepara al equipo para la nueva temporada, y se espera que el futuro de Nelson se resuelva en los próximos días.