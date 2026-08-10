«Abdullayev ficha por el Neftchi tras rescindir su contrato con el Navbahor!»

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«Abdullayev ficha por el Neftchi tras rescindir su contrato con el Navbahor!»

La última jornada del mercado de fichajes de la Superliga de Uzbekistán estuvo marcada por una auténtica sensación y mucho drama. El Neftchi de Ferganá anunció oficialmente el fichaje de Abdulla Abdullayev, centrocampista de la selección de Uzbekistán.

Después de rescindir su contrato con el Navbahor de Namangán durante la primera mitad del día, el futbolista se convirtió en jugador del club de Ferganá unas horas más tarde.

El inesperado fichaje del centrocampista que dejó el Navbahor

Cabe señalar que Abdulla Abdullayev había llegado recientemente a un acuerdo con el Navbahor y se había incorporado a las filas de los «Halcones». Sin embargo, en las últimas horas del mercado de fichajes, ambas partes rescindieron el contrato.

La directiva del Neftchi de Ferganá aprovechó la situación y actuó con rapidez para incorporar al experimentado centrocampista.

La reacción oficial de la directiva del Neftchi

El servicio de prensa del Neftchi confirmó este importante acuerdo y destacó el papel y el potencial de su nuevo fichaje:

«A lo largo de su carrera, Abdulla Abdullayev se ha distinguido por su gran calidad, su buena visión de juego, su seguridad con el balón y su carácter combativo.

Su experiencia y su polivalencia en el centro del campo serán muy importantes para que nuestro equipo cumpla sus objetivos durante la segunda vuelta. Esperamos que nuestro nuevo futbolista ofrezca grandes actuaciones con la camiseta amarilla y negra del Neftchi, consiga victorias importantes y contribuya de forma decisiva a nuestros objetivos colectivos», señaló el comunicado del club.

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Abdulla AbdullayevNavbahorNeftchiUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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