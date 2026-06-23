Erling Haaland: jugar el Mundial es una sensación increíble

·29·Deportes
Erling Haaland: jugar el Mundial es una sensación increíble

El delantero de la selección de Noruega, Erling Haaland, compartió sus impresiones tras el encuentro contra Senegal en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

La selección noruega logró una victoria crucial al vencer a Senegal por 3-2 en un partido muy disputado.

Haaland destacó después del encuentro que se siente orgulloso de sus compañeros y que participar en el Mundial con su selección nacional le produce un placer especial.

«Estoy orgulloso de mi equipo y estoy disfrutando de los partidos. Fue otra noche fantástica. Me encanta jugar con mi selección», informó el servicio de prensa de la FIFA.

El delantero noruego también señaló que jugar un Mundial es un sentimiento único e inolvidable para cualquier futbolista.

«Participar en la Copa del Mundo es una sensación increíble», afirmó Haaland.

Cabe recordar que el delantero estrella también anotó dos goles en el primer partido de grupo contra Irak.

De este modo, Haaland mantiene su alta efectividad goleadora en el Mundial 2026, consolidándose como uno de los líderes principales de Noruega.

En la última jornada de la fase de grupos, la selección de Noruega se enfrentará a otra prueba seria contra la selección de Francia.

Este encuentro será fundamental para definir el liderato del grupo y la distribución de los puestos para la fase de eliminación directa.

Erling HaalandNoruegaSenegalFIFAFrancia
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Shuhrat Razzakov
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