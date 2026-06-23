Un conocido medio deportivo pronostica el partido Portugal — Uzbekistán

El reconocido medio deportivo Sportskeeda ha publicado su análisis y pronóstico para el encuentro entre las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Según la fuente, se espera que la selección de Portugal domine la posesión del balón en el próximo duelo. Los pupilos de Roberto Martinez intentarán romper progresivamente la defensa de Uzbekistán a través de sus mediapuntas y extremos veloces.

Los portugueses aspiran a mantener el control del balón durante largo tiempo, forzar el error del rival mediante pases cortos y rápidos, y generar varias situaciones de peligro frente a la portería.

Sin embargo, el medio destacó que convertir estas oportunidades en goles requerirá una alta eficacia de los jugadores portugueses, ya que se espera que la selección de Uzbekistán muestre una defensa ordenada y resistente ante los ataques rivales.

Sportskeeda señaló que las principales armas de los «Lobos Blancos» serán la disciplina, el juego colectivo y una defensa compacta. El entrenador Fabio Cannavaro está trabajando con sus jugadores para implantar un estilo de juego más estructurado y reducir los espacios en la línea defensiva.

Los futbolistas uzbekos intentarán no dejar espacios libres al rival, actuar con máxima precaución cerca del área penal y buscar oportunidades en los contraataques.

Al mismo tiempo, el medio considera que el potencial ofensivo de Portugal es lo suficientemente fuerte como para romper la densa defensa de Uzbekistán.

«Esperamos la victoria de los hombres de Martinez. Nuestro pronóstico es 2-0 a favor de Portugal», escribió la fuente.

El encuentro entre Portugal y Uzbekistán se llevará a cabo el 23 de junio en la ciudad de Houston, Estados Unidos. El partido comenzará a las 22:00 hora de Taskent.

Aunque Portugal es el favorito sobre el papel, la selección de Uzbekistán tiene la intención de actuar con disciplina en el campo y ofrecer una resistencia digna frente a una de las selecciones más estrelladas del torneo.