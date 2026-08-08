Gleyson Bremer: «Dejar la Juventus en un momento difícil sería como huir»

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Gleyson Bremer: «Dejar la Juventus en un momento difícil sería como huir»

El defensa central de la Juventus de Turín, Gleyson Bremer, zanjó rotundamente los rumores sobre una posible salida del club durante el mercado de fichajes de verano. Pese al interés de grandes equipos europeos como el Tottenham, el Bayern de Múnich y el Inter, el brasileño de 29 años anunció que seguirá en las filas de los Bianconeri y que pretende devolver al equipo a sus antiguas cotas. Así lo informa Goal.com en un artículo .

Según la información publicada por Goal.com, el experimentado defensa ha disputado un total de 122 partidos con el club turinés desde su llegada en 2022 procedente del otro equipo de la ciudad, el Torino. Aunque la Juventus tuvo una temporada 2025-2026 decepcionante en la Serie A bajo las órdenes de Luciano Spalletti y terminó sexta, Bremer destacó por su solidez en la línea defensiva. A lo largo de la campaña ocupó el segundo lugar entre sus compañeros en duelos aéreos ganados (79) y acciones peligrosas neutralizadas (113).

Una decisión firme sobre el futuro

En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, Bremer aclaró los rumores de traspaso y destacó que nunca había pedido a la directiva del club que lo dejara marcharse. Según sus palabras, abandonar al equipo precisamente en los momentos difíciles equivaldría a engañarse a uno mismo y a huir.

«Está claro que nunca le pedí a la Juventus que me vendiera. Especialmente en los momentos difíciles, cuando el club y yo sufrimos derrotas, esa idea ni siquiera se me pasó por la cabeza. Si algún día dejo la Juventus, lo haré cuando sea mayor, con la cabeza alta y saliendo por la puerta grande», declaró el futbolista.

Ambiciones y planes para la nueva temporada

Bremer ya había expresado su descontento por el descenso del nivel general de la Juventus y había señalado que un club tan grande no debía limitarse a luchar por acabar entre los cuatro primeros de la Serie A. Sin embargo, el defensa explicó que esas críticas no eran una excusa para abandonar el club, sino que respondían a sus grandes ambiciones y a su deseo de devolver a los Bianconeri a su antigua gloria.

«No dije esas palabras para buscar una excusa para marcharme. Al contrario, quería mostrar mis ambiciones, porque no quiero terminar mi carrera con una sola Copa de Italia. Necesito más títulos. Como dijo Spalletti, todavía estamos un poco por debajo del nivel necesario, pero estamos construyendo unos cimientos importantes con jugadores como Randal Kolo Muani y Kerim Alaybegovich. También confío plenamente en el potencial de mi gran amigo Douglas Luiz», añadió el defensa.

La Juventus aún tiene por delante tres amistosos para poner a prueba el sistema táctico de Spalletti. El conjunto turinés comenzará la temporada de la Serie A el 23 de agosto contra el Frosinone. Se espera que la adaptación de los nuevos fichajes sea clave en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones.

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