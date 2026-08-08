Crean en China un dispositivo especial para secar las lágrimas de las novias

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Crean en China un dispositivo especial para secar las lágrimas de las novias

En China idearon un dispositivo insólito para las novias que rompen a llorar el día de su boda. Unos largos bastoncillos de algodón permiten secar sus lágrimas sin dañar el maquillaje.

Este dispositivo absorbe rápidamente las lágrimas y evita que recorran el rostro y estropeen el maquillaje. Podría resultar especialmente útil para las novias que, emocionadas durante la ceremonia, rompen a llorar.

Esta insólita solución también ha despertado interés en las redes sociales, donde ha provocado diversas bromas entre los usuarios.

Primer plano de una mujer maquillada con bastoncillos de algodón bajo los ojos.
China
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