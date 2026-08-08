Crean en China un dispositivo especial para secar las lágrimas de las novias

En China idearon un dispositivo insólito para las novias que rompen a llorar el día de su boda. Unos largos bastoncillos de algodón permiten secar sus lágrimas sin dañar el maquillaje.

Este dispositivo absorbe rápidamente las lágrimas y evita que recorran el rostro y estropeen el maquillaje. Podría resultar especialmente útil para las novias que, emocionadas durante la ceremonia, rompen a llorar.

Esta insólita solución también ha despertado interés en las redes sociales, donde ha provocado diversas bromas entre los usuarios.