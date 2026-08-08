El joven talento del Arsenal Luyi Kopli sufre una grave lesión

El canterano del Arsenal Luyi Kopli estará de baja durante un largo periodo tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla. El centrocampista de 19 años se lesionó de gravedad en el amistoso contra el Real Betis disputado en el estadio Aviva de Dublín, perdiendo temporalmente la oportunidad de entrar en el primer equipo dirigido por Mikel Arteta, informa Goal.com informa .

Según Goal.com, este encuentro de preparación terminó con una derrota por 3-1 del club londinense. El joven futbolista entró al comienzo de la segunda parte como lateral derecho, pero se lesionó poco después y tuvo que ser sustituido. Los exámenes médicos confirmaron la gravedad de la lesión.

Una experiencia emocional y una declaración llena de determinación

En sus redes sociales, Luyi Kopli se dirigió a los aficionados sin ocultar las difíciles emociones que está atravesando. El futbolista escribió: «Me faltan las palabras para describir cómo me siento ahora mismo. Justo cuando se cumplía mi sueño de disputar partidos de pretemporada con el club del que soy aficionado desde niño, descubrir que me he roto el LCA es muy duro». A pesar de todo, el joven talento prometió no rendirse ante las dificultades y regresar más fuerte a los terrenos de juego.

Esta grave lesión llega en uno de los momentos más importantes de la carrera del futbolista. Tras una exitosa cesión en el Crawley Town durante la segunda mitad de la temporada, Kopli había ejercido como capitán del Arsenal sub-21. En el anterior amistoso contra el Girona también había causado una buena impresión al cuerpo técnico como lateral derecho.

Los planes de futuro y el proceso de recuperación

La directiva del club estaba considerando volver a cederlo para que adquiriera experiencia, pero estos planes han quedado suspendidos debido a la situación. Kopli deberá someterse ahora a una compleja operación y afrontar una larga rehabilitación, lo que le hará perderse gran parte de la próxima temporada.

El equipo médico del Arsenal tomará todas las medidas necesarias para recuperar por completo el estado físico del joven futbolista y ayudarle a volver a su mejor nivel. Este contratiempo supone una dura prueba para el club londinense y para el canterano de Hale End, ralentizando ligeramente sus primeros pasos en el fútbol profesional.