Nueva era en el fútbol uruguayo: Diego Forlán se convierte en seleccionador

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Nueva era en el fútbol uruguayo: Diego Forlán se convierte en seleccionador

Leyenda del fútbol uruguayo y exdelantero Diego Forlán asumió el cargo de seleccionador de la selección nacional de Uruguay.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo anunció a través de sus páginas oficiales en redes sociales, por medio de su departamento de prensa.

Detalles del contrato y carácter interino

Según la decisión de la directiva, Diego Forlán, por ahora, ejercerá como seleccionador interino Además, se le ha encomendado dirigir también la selección juvenil sub-20 junto con el combinado absoluto.

  • Duración del contrato: hasta marzo de 2027;

  • Su futuro: La decisión definitiva sobre si Forlán continuará o no como seleccionador principal se tomará después de las elecciones de la directiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol, previstas para la primavera del próximo año.

Marcelo Bielsa se va, vuelve la leyenda

Cabe recordar que anteriormente se informó de que el experimentado técnico Marcelo Bielsa había dejado el cargo de seleccionador de la selección nacional de Uruguay.

La llegada de Diego Forlán, mejor jugador del Mundial de 2010 y ganador del Balón de Oro, al frente de la selección fue recibida con gran entusiasmo y esperanza por los aficionados uruguayos.

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Shuhrat Razzakov
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