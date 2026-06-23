Lionel Messi vuelve a ser el héroe: Argentina vence a Austria

La selección argentina logró una victoria importante frente a Austria en el marco del grupo J. En el encuentro disputado en el estadio de Dallas, Lionel Messi anotó un doblete, asegurando el éxito de su equipo por 2-0. Esta victoria consolida la posición de los actuales campeones del mundo en el torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Tras el partido, el seleccionador argentino Lionel Scaloni reconoció no solo los goles de su capitán, sino también su entrega en el campo. Según TyC Sports, el entrenador destacó que el trabajo sin balón de Messi y su aporte al juego colectivo fueron más importantes que los propios goles.

La entrega y el espíritu colectivo del capitán

Lionel Scaloni valoró positivamente la actividad de Messi para recuperar el balón antes del primer gol. «Cuando Leo se mueve, todo el equipo se mueve. Su ética de trabajo y su pasión en el campo son un ejemplo para los demás jugadores. Incluso cuando el equipo estaba en una situación difícil, luchó y sentó las bases de la victoria», afirmó el técnico.

La selección de Austria, dirigida por Ralf Rangnick, intentó resistir a los argentinos con su estilo agresivo y físico. Sin embargo, los representantes de la «Albiceleste» soportaron la presión rival y pudieron demostrar su calidad. Scaloni señaló en su entrevista que este tipo de partidos forjan el carácter del equipo.

Dificultades en el camino a la defensa del título

A pesar de la victoria, el técnico argentino no ocultó que aún queda mucho trabajo por hacer. Comparó el partido contra Austria con el enfrentamiento ante Argelia, señalando la necesidad de corregir errores frente a rivales de alto nivel. Se destacó que el ánimo de la victoria facilitaría la corrección de las deficiencias.

Asimismo, Lionel Scaloni advirtió que defender el campeonato mundial no será sencillo. En su opinión, hay demasiados aspirantes al título y cada partido será una lucha intensa. «La gente disfruta del juego de nuestro equipo, pero nos espera un camino difícil. Seguiremos luchando», concluyó el especialista.