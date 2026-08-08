El nuevo Xbox Helix podría admitir juegos de todas las generaciones

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El nuevo Xbox Helix podría admitir juegos de todas las generaciones

Microsoft trabaja activamente en su consola de videojuegos Xbox de próxima generación, Project Helix. Según IXBT.com, se espera que el nuevo dispositivo no solo mantenga la compatibilidad total con los juegos de última generación, sino que también permita ejecutar los títulos lanzados para todas las consolas Xbox anteriores de la historia. Así lo demuestra un memorando interno que se ha difundido. Ixbt.com informa .

Al parecer, Microsoft planea asumir todas las principales tareas de ingeniería de este ambicioso proyecto. La empresa se encargará de desarrollar un emulador especial, probar y certificar cada juego, además de gestionar la infraestructura de la tienda y la asistencia a los jugadores. A los creadores solo se les pedirá permiso para publicar sus antiguos proyectos en la tienda.

En el marco de esta nueva iniciativa, los desarrolladores y editores conservarán íntegramente los beneficios obtenidos de sus productos. Microsoft también les garantiza el control total sobre sus derechos, su política de precios y sus marcas. Esto facilitará considerablemente, desde el punto de vista legal, el regreso de los proyectos antiguos a las plataformas modernas.

Dificultades técnicas y soluciones

Sin embargo, todavía existen varios obstáculos técnicos importantes. El principal afecta a los juegos creados para la Xbox original y la Xbox 360. Como estas antiguas consolas se basaban en arquitecturas completamente diferentes, ejecutarlas en consolas modernas u ordenadores personales es una tarea compleja. Helix, desde el punto de vista técnico, se acerca más a un ordenador personal.

Para adaptar estos juegos al nuevo sistema sería necesario crear un emulador avanzado o remasterizar cada proyecto desde cero, lo que exigiría mucho tiempo y dinero. A pesar de ello, Microsoft ya ha dado los primeros pasos y ha lanzado varios proyectos antiguos para ordenadores personales.

Primeros pasos

Entre las primeras pruebas y versiones realizadas por la empresa se incluyen los siguientes populares juegos retro:

  • BLiNX: The Time Sweeper
  • Conker: Live and Reloaded
  • Crimson Skies: High Road to Revenge
  • Fuzion Frenzy
La implementación exitosa de estos proyectos demuestra que la idea de reunir juegos de todas las generaciones en un solo dispositivo no es solo un sueño, sino una tarea realmente alcanzable. Si Microsoft lleva a cabo plenamente su plan, Xbox Helix podría convertirse en el sistema de retrocompatibilidad más completo de la historia de las consolas.

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Abror Shuhratov
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